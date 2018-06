Suoni e ritmi per la pace: all'Orto Botanico di Cagliari tornano i laboratori per bambini

L’evento è ideato, organizzato e coordinato in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Pubblica Istruzione, Informazione, Sport e Spettacolo, il C.R.U.C. Circolo Ricreativo dell’Università di Cagliari, il Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente e l’Hortus Botanicus Karalitanus (Hbk).



I laboratori si svolgeranno presso l’Orto Botanico di Cagliari, dall’ 11 giugno al 27 luglio e dal 3 all’ 11 settembre 2018, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e il martedì e il giovedì fino alle ore 17,30.





Nel meraviglioso e rigoglioso verde di questa oasi cittadina, bambini e ragazzi potranno sperimentare un gioioso momento di condivisione all’insegna della creatività, volto a favorire, attraverso l’interazione e il confronto tra i partecipanti, la maturazione individuale e collettiva nel rispetto delle differenze Il laboratorio è un progetto che sviluppa le potenzialità espressive di ciascuno in un ambiente di apprendimento informale ed emozionale, attraverso il gioco, la musica, il teatro, il racconto.



"Suoni e ritmi per la pace" riunisce quindi una pluralità di attività ludiche ed artistiche, stimolando e potenziando le peculiarità di ciascuno in un crescendo di armonizzazione con le emozioni e immaginario più intimi, attraverso un percorso di continua condivisione. Il divertimento e il piacere di lavorare “in squadra”, all’aria aperta a contatto con la natura, è un elemento che ormai da anni rende i nostri laboratori un appuntamento atteso e vivacemente accolto dai più piccoli. Un viaggio alla scoperta del sé e degli altri, in cui ogni tappa rappresenta uno step di crescita e un’espansione delle proprie potenzialità, creative ed umane.



Per qualsiasi informazione:

Alessandra Sainas Tel.070/8571239 mob.3928625400

Email: a.c.palazzodinverno@tiscali.it





ORGANIZZAZIONE

Associazione Culturale Palazzo d'Inverno

Email: a .c .palazzodinverno@ tiscali .it

Telefoni: 3477653028

