Apertura del Parco Acquatico Ilidarab

Da sabato 9 giugno si riavvia la stagione estiva al Parco Acquatico Ilidarab, unico Acquapark in Marmilla , dotato di piscina bimbi, piscina ricreativa con area natatoria, effetti spiaggia e giochi d'acqua, piscina acquascivoli con multipista e toboga, aree verdi, aree solarium e chiosco bar.



"Abbiamo in programma varie attività di animazione e intrattenimento per il programma estivo 2018, iniziamo questo sabato e domenica con gli amati appuntamenti dedicati ai più piccoli con il nostro fantastico staff di Brullas Animazione, e il consueto appuntamento "acqua dance" ballo di gruppo in acqua che coinvolge tutti, grandi e piccoli!!!"



Adiacente all'area piscine sorge il punto ristoro "Quest'anno offriamo un nuovo servizio serale con punto ristoro con Pizzeria con forno a legna e Chiosco-Bar AL PARCO negli ampi giardini attrezzati con area giochi bimbi, e saremo aperti anche a pranzo dal mese di luglio"!



Il Parco giochi d'acqua Ilidarab è un piccolo acquapark nel cuore della Marmilla raggiungibile comodamente da ogni punto della Sardegna "Contiamo anche quest'anno in una bella e piacevole stagione, in cui poterci dedicare ai nostri ospiti ed utenti...





non mancherà la possibilità di poter prenotare la propria postazione anche in prima fila a bordo piscina e consentire a chi arriva da lontano di poter comodamente usufruire del servizio sicuri della propria richiesta riservata" Ilidarab è un parco giochi d'acqua a misura di famiglia "Ci piace l'idea che le coppie i gruppi di amici e le famiglie con bimbi al seguito trascorrano una giornata di svago e allo stesso tempo di relax, il nostro staff è a completa disposizione dei nostri utenti per il migliori soggiorno all'interno del parco... vi aspettiamo!"





