Gli antichi cammini del Selvaggio Blu

Una bellissima 3 giorni lungo uno dei territori più selvaggi e spettacolari della Sardegna.

Partenza da Santa Maria Navarrese, frazione costiera del comune di Baunei, e salita alla piana del Golgo per poi ridiscendere verso la splendida cala di Ispuligidenie, conosciuta ai più con il nome di Cala Mariolu.



Lungo il trekking, per il quale occorre avere un minimo di allenamento fisico, verranno date nozioni base di orientamento con elementi naturali e topografici, sicurezza in montagna, tecniche di progressione su sentieri impervi, riconoscimento piante officinali e commestibili, trattamento acqua, abbigliamento e termoregolazione.



Domenica 24 si scende a Cala Mariolu alle prime luci dell’alba per godere dello splendido mare cristallino.

In mattinata è possibile effettuare una immersione immersione didattica rivolta a tutti con utilizzo del GAV e delle bombole (facoltativa, costo non compreso nella quota del trekking) e quindi tutti insieme si sale sulla barca che ci riporterà a Santa Maria Navarrese e su cui si pranzerà per godere poi delle splendide cale nascoste come Cala dei Gabbiani, Porto Pedrosu e Portu Cuau.



Al rientro è possibile effettuare la visita facoltativa alla Grotta del Fico (costo non compreso nella quota del trekking).





