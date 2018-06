Atzara Social Summer 2018, partirà il 23 giugno con La notte Romantica 2018. Nelle settimane successive sono previsti eventi nel mese di giugno, luglio, agosto e settembre.



Nel dettaglio le attività proposte:

23 giugno - dalle ore 18.00 fino a notte fonda - La notte romantica dei Borghi più Belli d'Italia

23 giugno - ore 18:30 - Museo Ortiz - Contemporary (le nuove frontiere dell'arte in Sardegna) - inaugurazione mostra a cura dell'Associazione culturale Antonio Corriga

30 giugno - ore 22:00 - Piazza San Giorgio - Amami con Mc Fois - spettacolo di abilità e giocoleria circense a cura di: Teatro del sottosuolo

04 luglio - dalle ore 17:00 - Campo di calcetto comunale loc.

Tradale - Gioca in Parrocchia - animazione per famiglie e bambini a cura di: Parrocchia Sant'Antioco Martire

07 luglio - ore 22:00 - Piazza San Giorgio - Pane 'e presta - teatro brillante in lingua sarda a cura di: Filodrammatica Guspinese

13 luglio - ore 22:00 - Piazza San Giorgio - A ruota libera - spettacolo di abilità e giocoleria circense a cura di: Teatro del sottosuolo

14 luglio - ore 22:00 - Piazza San Giorgio - Incungias. Atzara in versi - giornata di poesia a cura di: Associazione culturale Sardigna nostra

21 luglio - ore 22:00 - Piazza San Giorgio - Seu Torrau - teatro brillante in lingua sarda a cura di: Tragodia Mogoro

26 luglio - ore 22:00 - Piazza San Giorgio - Giochi gonfiabili e giochi d'acqua - animazione per famiglie e bambini

01 agosto - ore 22:00 - Piazza San Giorgio - Antoni malaidu - teatro brillante in lingua sarda a cura di: S'iscummissa di Sorgono

18 agosto - ore 22:00 - Piazza San Giorgio - Esopo fa la raccolta differenziata - spettacolo di burattini a cura di: Mondo animato

21-22-23 agosto - Santa Maria de Josso 2018 - tradizionale festa paesana realizzata dal Comitato Santa Maria 2018

29 agosto - ore 21:30 - Piazza San Giorgio - Grandi giochi in legno - laboratorio ludico per famiglie e bambini a cura di: Associazione Lughenè

30 agosto - ore 22:00 - Piazza San Giorgio - Pigausu a dognia logu - teatro brillante in lingua sarda a cura di: Compagnia Su framentu

01 settembre - ore 22.00 - Piazza San Giorgio - Insalata di riso - spettacolo di burattini a cura di: Il teatrino di carta

06 settembre - ore 22:00 - Piazza San Giorgio - Chie at iscritu D.D.T. - teatro brillante in lingua sarda a cura di: Elighelante teatro

7-8 settembre - Santa Maria de Susu 2018 - evento realizzato dal Comitato Santa Maria 2018





ORGANIZZAZIONE

Comune di Atzara - Assessorato alle AA.PP.

Sito internet: http://www.comune.atzara.nu.it

Email: info@ comune .atzara .nu .it

Telefoni: 078465205

Tags