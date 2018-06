Festival letterario a Gavoi: L'Isola delle Storie 2018

Dal 28 giugno al 1 luglio si svolgerà a Gavoi (NU) L'Isola delle Storie - Festival Letterario della Sardegna: quattro giorni di libri, reading, cinema e arte nel cuore della Barbagia in compagnia degli ospiti del Festival e del numerosissimo pubblico che arriva ogni anno a Gavoi e riempie giorno e notte vie e piazze del paese.



Questa quindicesima edizione sarà dedicata al maestro Ermanno Olmi , grande amico del Festival di Gavoi, recentemente scomparso.

domenica 10 giugno

Crescere leggendo

esposizione 100 Years di Hans Peter Feldmann a cura di Luigi Fassi e Alberto Salvadori

L'inaugurazione ufficiale del Festival si terrà, invece, giovedì 28 giugno

Come di consueto, il primo appuntamento in programma anche quest'anno sarà quello con il Preludio al Festival diin occasione del quale verrà presentata la II edizione del premio Gara di Lettura "", una giornata dedicata alle scuole e agli studenti che hanno partecipato del progetto realizzata In collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Gavoi, che vedrà la partecipazione anche dell'Istituto Comprensivo n. 3 e n. 4 di Nuoro.Ma tra gli appuntamenti più attesi di domenica 10 giugno c'è sicuramente l'inaugurazione dell'e realizzata grazie alla consolidata collaborazione con il Museo MAN di Nuoro, che resterà aperta al pubblico fino al 1 luglio.La mostra presenta l'imponente progetto nel quale il fotografo tedesco ha ritratto 101 persone tratte dalla cerchia dei suoi famigliari, amici e conoscenti, dagli 8 mesi ai 100 anni, e in cui ogni foto corrisponde a uno specifico anno di età della vita, dalla primissima infanzia alla longeva anzianità.100 Years costruisce un appassionato ritratto seriale della vita umana attraverso il tempo, un omaggio corale all'umanità che unisce armonicamente tra loro le dimensioni del passato, del presente e del futuro., con un intenso reading-spettacolo - alla sua prima assoluta in Italia - dal titolo Credevo che, una performance in parole e musica nella quale Simonetta Agnello Hornby e Filomena Campus parleranno di violenza domestica per condividere con il pubblico quello che Agnello Horby ha imparato in trent'anni di avvocatura attraverso i clienti del suo studio legale, il primo in Inghilterra ad avere dedicato un dipartimento ai casi di violenza domestica.Lo spettacolo, un dialogo a due voci, quella della scrittrice di origine siciliana e della vocalist jazz Filomena Campus, vuole attivare un momento di riflessione e respiro su un tema, quello della violenza domestica appunto, che coinvolge tutti, a tutte le età, a tutti i livelli sociali, quale che sia l'etnia, il credo religioso, l'orientamento sessuale.Per il programma definitivo e integrale della manifestazione, vai sul sito http://www.isoladellestorie.it/ La locandina è un progetto grafico di Sabina Era su disegni di Angelo Monne