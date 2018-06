A Cagliari la mostra Volare – Quarant'anni di foto aeree dall'archivio Aeronike

Il progetto VOLARE, realizzato da Compagnia B e finanziato da Regione Sardegna e Comune di Cagliari, nasce dalla volontà di valorizzare l’archivio storico di immagini aeree Aeronike e renderlo per la prima volta accessibile e fruibile al pubblico: fotogrammi su piattaforma digitale e social media, due mostre di stampe fotografiche, un apparato multimediale con applicazioni e supporti tecnologici innovativi . Un nuovo modo di vivere il patrimonio culturale, con sistemi di visualizzazione in stereoscopia e in Realtà Virtuale, ricostruzioni 3D, mappe navigabili, giochi didattici, mappe digitali e un programma di visite guidate, laboratori e spettacoli teatrali studiato per fruitori di tutte le età, app digitali studiate per una fruizione inclusiva, con info, giochi, immagini e il respeaking delle narrazioni espositive.

Progetto Volare non è solo un archivio, non è solo una mostra fotografica (anzi, due!). Abbiamo progettato per voi due spettacoli teatrali e tre laboratori per accompagnarvi in questo viaggio nell'archivio di Aeronike.

Di seguito il calendario dei nostri #VOLARElabs e spettacoli teatrali organizzati con Batisfera Teatro presso il Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto.

in via Santa Croce 18.

Prenotazione: info@compagniab.com // +39 3939683141.





Attività per i più piccoli :

Racconta la tua città

Laboratorio teatrale per bambini (6 - 10 anni)

Martedì 5 giugno dalle 17:00 alle 18:30

Durante il laboratorio i partecipanti potranno usare tutta la loro fantasia immaginando di volare sopra la città.

Attraverso alcuni esercizi teatrali verranno guidati in un percorso fatto di giochi, canzoni e personaggi nel quale potranno dar sfogo a tutta la loro creatività.





Volare

Laboratorio per ragazzi e adulti (dai 18 anni in su)

Sabato 23 giugno dalle 18:00 alle 20:00

Rivolto a tutti coloro che abbiano voglia di cimentarsi in un breve percorso artistico che, servendosi degli strumenti del teatro, fornirà ai partecipanti un’occasione per indagare l’importanza e il valore delle immagini nella definizione del contesto storico e culturale di riferimento.Partendo dall’osservazione e dall’analisi di alcune immagini storiche si inviteranno i partecipanti, attraverso giochi ed esercizi, a ricreare luoghi, ambienti, situazioni e personaggi. Attraverso la guida attenta del docente si darà vita ad un racconto comune legato ai cambiamenti degli spazi cittadini e dei suoi abitanti.

Docente: Angelo Trofa





La mia città ieri, oggi e domani

Laboratorio artistico per bambini (3 - 6 anni)

Martedì 26 giugno dalle 17:00 alle 18:30

È un laboratorio artistico pensato per i bambini nel quale potranno cimentarsi nella realizzazione di cartografie e piante della loro città immaginando com’era in passato e disegnando e progettando anche una città futura. Com’era la mia città? Come diventerà quando sarò grande?





Spettacoli Ingresso gratuito

Sala Mura – Centro Comunale d'Arte e Cultura Il Ghetto in via Santa Croce 18 a Cagliari.





Hip Hip Urrà, come cambia la città !

Martedì 12 giugno ore 18

Regia: Valentina Fadda

Uno spettacolo teatrale per l’infanzia che racconta ai più piccoli la storia e i cambiamenti della loro città e dei suoi abitanti attraverso una dinamica interattiva che permetterà ai giovani spettatori di ricostruire spazi e abitudini di un tempo ma anche di immaginare possibili trasformazioni future.









Volare

Domenica 3 giugno ore 19

Regia: Angelo Trofa

Come cambia la prospettiva delle cose viste dall’alto? Come cambiamo guardandoci attraverso la lente del tempo? Oltre le strade, i monumenti, le ricostruzioni e le demolizioni, cosa rimane di una città che cambia? Qual è la linea di congiunzione tra lo spazio e i suoi abitanti? In un divertente e rocambolesco spettacolo di narrazione proveremo a risolvere l’enigma di una città, della sua storia, dei suoi cambiamenti e dei suoi abitanti. Come detective abbiamo in mano solo un pugno di prove: fotografie, interviste, testimoni, storie e sospetti, ma troveremo il filo di questa storia.