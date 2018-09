Tour ad Alghero - Stintino e Asinara

Due giornate in una delle zone più belle della nostra Sardegna, luoghi incantanti e suggestivi che vi lasceranno senza fiato, visiteremo Alghero la romantica cittadina Catalana, proseguendo poi per Stintino con la meravigliosa spiaggia de La Pelosa, e infine dopo aver pernottato a Stintino dedicheremo tutta la giornata di domenica all'incontaminata isola dell' Asinara attraversandola in lungo e largo con il trenino gommato toccando i punti più belli e caratteristici del luogo.



L'isola dell'Asinara si estende in una superficie di circa 52 km quadrati ed è sede dell'omonimo "Parco Nazionale dell'Asinara" un'area naturale protetta istituita nel novembre del 1997.



E' abitata attualmente da pochissime persone che stazionano li per motivi di servizio, l'unico residente dell'isola è il signor Enrico Mereu, scultore dell' isola.





Dal punto di vista floristico e faunistico possiamo dire che l'isola presenta la caratteristica vegetazione di bassa macchia Mediterranea per lo più depredata ormai dalle varie specie animali introdotte da l'uomo e lasciate allo stato brado quali (cinghiali, mufloni e capre). Caratteristici del territorio sono gli asinelli bianchi che vivono allo stato brado.



Tra i luoghi d'interesse più caratteristici abbiamo: Cala Reale un caratteristico borgo incastonato in un insenatura, costruito alla fine dell'ottocento, tra le strutture più significative di questo villaggio possiamo nominare; il Palazzo Reale (oggi sede del ministero dell'ambiente), l'ospedale, la cappella e la chiesa.

Il carcere: colonia penale agricola dell'Asinara che era composto da oltre dieci diramazioni dislocate in tutta l'isola. I detenuti erano suddivisi in base al tipo di reato, ed in base alla diramazione alla quale erano assegnati avevano compiti e libertà differenti.

La Cala d'Oliva ospita l'importante porticciolo omonimo, uno dei principali approdi dell'Asinara insieme a Cala Reale e a Fornelli. È una zona molto importante per due motivi. Il primo è rappresentato dalle due splendide spiagge che vi si trovano, formate da sabbia bianca lambita da mare favoloso: una a sud del promontorio, detta Sa Murighessa o dei Detenuti; l'altra a nord, vicino al paese e al porticciolo. Inoltre, presso Cala d'Oliva sorge il paese, unico centro abitato dell'Asinara.



Proprio dietro le abitazioni si ergono gli edifici dell'ex colonia penale, oggi adibiti a sede dell'Ente Parco e del Centro di Educazione Ambientale.



Programma :



SABATO 6 OTTOBRE

Ore 08:45 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 09:00 Partenza per Alghero

Ore 12:30 Arrivo ad Alghero, Pranzo al sacco e visita libera della città

Ore 16:00 Appuntamento al bus e partenza per Stintino

Ore 17:00 Trasferimento all'Hotel Club Cala Rosa a Stintino, assegnazione delle camere, Cena e Pernottamento



DOMENICA 7 OTTOBRE

Ore 08:00 Prima Colazione in hotel

Ore 09:00 Trasferimento al Porto di Stintino

Ore 10:00: Partenza con il traghetto Stintino - Asinara (Fornelli)

Ore 10:30: Arrivo all' Asinara e visita guidata dell' isola con il trenino gommato.

Ore 13:00: Pranzo a bordo della barca ( Primo piatto e acqua inclusi nel prezzo) Nel pomeriggio prosegue la visita guidata in trenino con soste nelle calette e possibilità di fare il bagno

Ore 17:00 Partenza traghetto Asinara-Stintino.

Ore 17:30 circa arrivo a Stintino e partenza per Cagliari.



Contributo di partecipazione

**OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - € 165** ADULTI - € 145** BAMBINI 10-12 - € 135** BAMBINI 06-10 - € 124** BAMBINI 02-06 - GRATUITI** BAMBINI 0-2 - Supplemento singola €15



È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci. Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento.



Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna





ORGANIZZAZIONE

buySardinia

Sito internet: http://www.buysardinia.it/

Email: infobuysardinia@ gmail .com

Telefoni: 3336749958

Tags