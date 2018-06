Iscrizioni al Corso Serale dell'ITI Angioy di Sassari

Sono aperte le iscrizioni al Corso Serale dell’Istituto Tecnico Industriale Angioy di Sassari per l’anno scolastico 2018/19.



E’ possibile iscriversi al biennio o al triennio per il diploma nelle due specializzazioni Elettrotecnica ed Elettronica e Informatica e Telecomunicazioni con riconoscimento di crediti e possibilità di abbreviare il percorso verso il diploma.

I corsi sono aperti ad adulti e giovani adulti, lavoratori e lavoratrici o iscritti ai centri per l’impiego.



Per informazioni telefonare al numero 3492979172, sito web: seraleitiangioy.altervista.org e-mail: ItiangioySS@gmail.com, oppure rivolgersi in sede in Via Principessa Mafalda.





ORGANIZZAZIONE

Istituto Tecnico Industriale "G.M. Angioy" Sassari

Sito internet: http://seraleitiangioy.altervista.org/

Email: itiangioyss@ gmail .com

Telefoni: 079 219408

