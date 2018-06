Cala Gonone: Preiscrizioni al corso di fitness in ambiente naturale

Si riporta l'esposizione tecnico-scientifica sull'evento in questione, estrapolata da un'intervista rilasciata dal professionista:



" Partiamo dal concetto di prevenzione e lo correliamo subito a quello di esercizio fisico. L'esercizio, elemento cardine in uno stile di vita salutistico, al pari di un "farmaco", deve essere sapientemente somministrato per amplificarne gli effetti "medicamentosi" e minimizzarne quelli indesiderati. Quando ci alleniamo, con criterio e costanza, non facciamo altro che favorire l'adattamento biologico del nostro organismo all'ambiente esercizio: ciò significa, sostanzialmente, metterlo in condizione di svolgere un determinato compito con minor dispendio energetico e maggior efficienza funzionale .

Non è tutto qui. Così come sedentarietà e sovrappeso conducono precocemente all'involuzione di organi ed apparati, il contrasto delle cosiddette "patologie del benessere", operato tramite una pratica motoria ben ciclizzata ed un protocollo di educazione alimentare confacente, conduce inevitabilmente al potenziamento fisiologico, condizione di benessere conclamato, in cui l'equilibrio organico di matrice psicologica, neurologica, ormonale ed immunitaria raggiunge un'altezza ed una simbiosi ottimali. Ecco che il nostro organismo acquisisce caratteristiche di resilienza, divenendo testimone elitario della bontà dell'espressione fenotipica. Il mio intento è di tradurre ciò in gergo operativo, mediante l'adozione di un modello trasversale di fitness conditioning, che può essere ottimizzato, per chi lo desidera, passando dalla gestione dell'aspetto igienico-alimentare; il tutto nel massimo rispetto dell'individualità biochimica . Anni di studio qualificante, suffragati da aggiornamenti di livello internazionale, uniti ad un esperienza decennale sul campo e all'immancabile intuito personale mi hanno permesso di progettare un iter customizzato, in cui l'individuo è l'unico, vero, protagonista. Come dico sempre ai miei clienti: l'abito non fa il monaco, ma fa il paziente! Naturalmente, il riferimento è al proprio fisico..non credo esista veste migliore di una bella silhouette né di un corpo reso abile".



Giuseppe Munafò Personal Trainer Specialist Professional Expert in Sport & Exercise Physiology





