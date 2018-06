San Giovanni 2018 a Escalaplano

Programma

Venerdì 22 Giugno

Ore 17,30 : Santa Messa nella chiesa parrocchiale San Sebastiano, animata dal coro parrocchiale. A seguire processione verso la chiesa campestre di San Giovanni con il simulacro del Santo accompagnato dal giogo dei buoi, dai gruppi folk locali e non, dai fucilieri di Escalaplano, dai cavalieri e dai suonatori. A seguire rinfresco sotto la grande quercia.

Ore 22,30 : Spettacolo usicale JANAS in concerto.

Accompagna la serata Samuele Meloni con il suo organetto.



Sabato 23 Giugno

Ore 20,00 : Cena per la popolazione offerta dal comitato classe ’93- ’86 con la collaborazione degli allevatori di Escalaplano.

Ore 22,30 : serata all'insegna del divertimento con il NUOVO spettacolo dei LAPOLA (Avanti c’è posto!) arricchito dalla partecipazione degli artisti Cossu e Zara e Gianni Dettori. Accompagna la serata l'organetto di Samuele Meloni



Domenica 24 Giugno

Ore 18,00: Santa Messa nella chiesa campestre di San Giovanni B., animata dal coro parrocchiale.

Ore 18,30: Animazione per bambini e ragazzi con Baby Fun di Giuseppe Angioi e il suo staff di animatori. Tanti giochi di squadra, cabaret, baby dance, caramelle, sculture di palloncini e pop corn per tutti i bambini. La serata sarà arricchita dalle fantastiche evoluzioni di Spiderman , atleta acrobata della società Amsicora di Cagliari.

Ore 22,30: serata musicale con il Festival canoro, accompagna la serata Samuele Meloni e il suo organetto.



Lunedì 25 Giugno

Ore 18,00: Santa Messa nella chiesa campestre di San Giovanni B. animata dal coro parrocchiale. A seguire processione verso la chiesa parrocchiale di San Sebastiano con il simulacro del Santo accompagnato dal giogo dei buoi, dai gruppi folk locali e non, dai fucilierifucili, dai cavalieri e dai suonatori. A seguire piccolo rinfresco.





ORGANIZZAZIONE

Comitato San Giovanni, classe '93-''86

Sito internet: https://m.facebook.com/S.Giovanni18/

Email: vevevery@ tiscali .it

