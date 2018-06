Bus da Cagliari per la Sagra delle Ciliegie di Lanusei

Oltre ad essere una delle manifestazioni culturali più attese dell'Ogliastra, fa parte della rassegna "Primavera nel cuore della Sardegna" che vede coinvolti venti paesi della zona del Marghine, dell' Ogliastra e della Baronia, un viaggio tra i tipici centri nel cuore dell'Isola che puntano a far conoscere ai visitatori le loro bellezze naturali e il proprio patrimonio Storico-Artistico, raccontando la loro storia e tradizioni attraverso i profumi, i colori e le specialità locali.





Il centro storico di Lanusei farà da sfondo ad un susseguirsi di spettacoli, folklore, musica e intrattenimento, in un percorso di degustazioni tra ciliegie, cantine e prodotti tipici locali.



Programma:

Ore 08:45 Appuntamento in Piazza dei Centomila

Ore 09:00 Partenza per Lanusei

Ore 20:00 Partenza per Cagliari Contributo di partecipazione



OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA - 18 € Adulti - 14 € Bambini (3-11) - Gratuito Bambini (0-2)

È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione.





