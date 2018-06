A Sassari l'iniziativa Cinema in Centro

Dal 15 al 30 Giugno l’iniziativa promossa dal Cityplex Moderno, in collaborazione e col patrocinio del Comune di Sassari, della Camera di Commercio di Sassari e di Confcommercio Nord Sardegna.



Le vetrine dei negozi del centro storico allestite a tema film: i cittadini voteranno la più bella, e potranno partecipare al contest social con i propri selfie



Un concorso rivolto tutti i commercianti del centro cittadino, che allestiranno le vetrine a tema cinema, ricordando la figura del vetrinista Lucio Nali : è questa l’iniziativa ideata e proposta dal Cityplex Moderno, in collaborazione con e patrocinata da Comune di Sassari, Camera di Commercio Sassari, Confcommercio Nord Sardegna e Università degli Studi di Sassari.

Lucio Nali e Nino Bagella

dal 15 al 30 Giugno

Il Cityplex Moderno, in qualità di promotore dell'iniziativa, metterà in palio un premio sia per gli esercenti che vinceranno il concorso sia per gli utenti che parteciperanno

7 Luglio

Per tutta la durata del concorso, negli spazi del Cityplex verrà inoltre allestita una mostra fotografica con gli scatti storici delle vetrine realizzate da Lucio Nali.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di rivitalizzazione del centro storico di Sassari attraverso la cultura, l'arte ed ovviamente il cinema, del quale il Cityplex Moderno vuole farsi portavoce.L'idea di questa iniziativa trova la sua origine nell'incredibile, quanto triste storia dia cui La Nuova Sardegna ha dedicato un bellissimo articolo lo scorso 31 marzo 2018 (Questo il link dell'articolo: https://bit.ly/2FyUMnP ).I commercianti che aderiscono al concorso () allestiranno le proprie vetrine utilizzando principalmente il materiale e/o le merci proposte dal negozio, ispirandosi ad un film a loro scelta, ed usando la propria creatività nel combinare il tipo di prodotti venduti con il tema del film a cui hanno deciso di ispirarsi.I cittadini saranno protagonisti: potranno votare la vetrina più bella, e, parallelamente, partecipare al “Selfie Contest”, scattando una foto che abbia come sfondo la vetrina preferita.: la miglior vetrina vincerà uno spot video promozionale professionale della propria attività e relativa programmazione al cinema prima della proiezione dei film.Sarà inoltre previsto un premio intitolato alla memoria di Lucio Nali, che sarà conferito da parte di una giuria di esperti presieduta dal regista sassarese Antonello Grimaldi, e che consisterà anch’esso nella realizzazione di uno spot video promozionale.D'altro lato, gli utenti saranno invogliati a partecipare alla votazione attraverso una doppia premialità: sconti nelle attività commerciali partecipanti e riduzioni biglietto d’ingresso al cinema. La foto che riceverà più like vincerà un abbonamento al Cityplex ModernoLa premiazione si terrà al Cityplex Moderno il, dove verrà proiettato il film che ha ispirato l’allestimento della vetrina vincente. Parteciperanno gratuitamente alla serata conclusiva tutti gli esercenti che hanno aderito alla manifestazione.Riprendendo l'idea del concorso in chiave moderna, l'intento del Cityplex Moderno è quello di coinvolgere il centro cittadino, con iniziative sì commerciali, ma dal forte valore artistico e culturale, in questo caso attraverso il cinema, che si pone come volano e centro promotore, oltre la sua convenzionale funzione di intrattenimento, dando vita ad una serie di iniziative sinergiche con gli esercenti del centro città. Questo al fine di offrire un servizio collettivo d’interesse che permetta alle parti coinvolte di trarne reciproco beneficio.