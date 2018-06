SELFIE MY CITY#SASSARI - EXHIBITION Venerdì 8 giugno 2018 alle ore 18 presso la Sala G. Duce di Palazzo Ducale a Sassari, si inaugura la mostra Selfie MyCity#Sassari - Exhibition, a cura di Dario La Stella, Valentina Solinas e Leonardo Boscani, con la collaborazione di Costantino Idini, Leonardo Omar Onida, Manuel Attanasio e Alessandra Mura.



La mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà aperta sino al 30 giugno. Selfie MyCity#Sassari - Exhibition si presenta come una “mappa” esperibile fisicamente che traccia il profilo sfaccettato del Monte Rosello.

Le opere in mostra sono realizzate dai conduttori del progetto e nate dalla sinergia tra gli stessi artisti ed i partecipanti ai laboratori che hanno contribuito con le loro emozioni e visioni.

Prossimo appuntamento del progetto è la Performance di danza urbana itinerante audioguidata Selfie MyCity#Sassari - Walk Performance che si terrà sabato 7 luglio 2018 alle ore 17 con partenza dalla terrazza del Mercato Civico di Sassari.

Dal 13 maggio è inoltre possibile visitare nel quartiere di Monte Rosello l’installazione urbana “Il confine è una pecora” creata anch’essa nell’ambito del progetto Selfie MyCity#Sassari,

Composta da fotografie, testi, disegni, collage, musiche e oggetti compositi di diversi materiali, la mostra è la trasposizione artistica della percezione del quartiere, maturata attraverso le fasi del progetto che hanno visto 32 giovani abitanti della città partecipare a laboratori di teatrodanza, poesia, fotografia, arte visiva, sul tema della percezione della propria immagine in relazione al contesto urbano.La mostra costituisce uno degli esiti di "Selfie MyCity#Sassari", progetto realizzato da Dario La Stella e Valentina Solinas, direttori artistici della compagnia Senza Confini Di Pelle (arte performativa), in collaborazione con: Leonardo Boscani (arte visiva), Costantino Idini (fotografia), Leonardo Omar Onida (poesia), Manuel Attanasio (musica), Alessandra Mura (danza) con il finanziamento del Comune di Sassari, Settore Politiche Sociali e Pari opportunità, nell’ambito del Progetto Agorà.La mostra fissa nelle sue opere la memoria di azioni agite nei luoghi, donando rilevanza al quartiere Monte Rosello, teatro del progetto e, nella sua installazione presso Palazzo Ducale, risponde all’esigenza di creare un ponte tra periferia e centro città, di “ricucire” i due poli portando il Monte Rosello, isola nell’isola, al “centro” di Sassari.Un percorso che accompagna il pubblico alla scoperta del quartiere e del suo volto, intervallato da soste in cui sono visibili opere di arte urbana e in cui si eseguono azioni performative. La partecipazione è gratuita.che trasforma il quartiere Monte Rosello in un museo a cielo aperto e con le sue 17 stazioni anticipa il percorso della Walk Performance del 7 luglio.Selfie MyCity#Sassari - ExhibitionQUANDO > dall’8 giugno 2018 al 30 giugno 2018ORARI > Dal martedì al venerdì h. 10,00 - 13,00 e 15,00 - 19,00; sabato h. 10,00 - 13,00DOVE > Sala G. Duce - Palazzo Ducale, SassariA CURA DI > Dario La Stella, Valentina Solinas e Leonardo Boscani, con la collaborazione di Costantino Idini, Leonardo Omar Onida, Manuel Attanasio e Alessandra Mura.INFO > 3384040237 - 3470561735. www.senzaconfinidipelle.com OPENING > Venerdì 8 giugno ore 18 INGRESSO GRATUITO