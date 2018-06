A Quartu Sant'Elena Workshop di canto

Il Workshop avrà luogo presso il Teatro Centrale Alidos in P.zza S. Elena a Quartu nei giorni 22, 23 e 24 Giugno dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Questo laboratorio consiste in un percorso intensivo ed è rivolto a tutti: non solo agli “addetto ai lavori” bensì a chiunque voglia vivere la musica e il canto.



Contenuti del Workshop:

- Consapevolezza dello strumento Voce

- Conoscere il proprio strumento

- Tecnica Vocale e Automatismi

- Visualizzazione

- Interpretazione ed Espressione vocale nell’affrontare brani diversi: cover, brani inediti o di propria composizione.

- Urgenza e Coraggio nell’affrontare il palco.



- Le 5 A di una performance vocale: Ansia, Adrenalina, Azione, Aspettativa, Anima.

- Canto Armonico o Overtones singing.

- Approccio allo Studio e Preparazione.



Il Costo di partecipazione è di € 100,00 e saranno ammessi max 15 partecipanti.



Tutti coloro i quali fossero interessati possono iscriversi contattando l’ufficio organizzativo, dal lunedì al venerdì, ai seguenti recapiti: 070 828331 – 377 7095932





