Macbettu ritorna al Teatro Massimo di Cagliari

RITORNA A CAGLIARI CON REPLICHE STRAORDINARIE MACBETTU (Premio UBU 2017 miglior spettacolo) Teatro Massimo Cagliari 22/25/26/27/28/29/30 giugno 2018 ore 21.00



M A C B E T T U di Alessandro Serra tratto dal Macbeth di William Shakespeare con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, Andrea Carroni, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino. traduzione in sardo e consulenza linguistica Giovanni Carroni collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini musiche: pietre sonore Pinuccio Sciola composizioni pietre sonore: Marcellino Garau regia, scene, luci, costumi Alessandro Serra produzione | Sardegna Teatro e compagnia Teatropersona con il sostegno di Fondazione Pinuccio Sciola | Cedac Circuito Regionale Sardegna lingua: sardo con sovratitoli in italiano



Premi : Miglior Spettacolo UBU 2017 - Premio ANCT 2017 (Associazione Nazionale dei Critici di Teatro)



Macbettu s’incunea in un crocevia: da un lato le intuizioni geniali del Macbeth di Shakespeare, dall’altra l’ispirazione del regista di fronte al Carnevale barbaricino.





«Quell’incedere di ritmo antico, un’incombente forza della natura che sta per abbattersi inesorabile, placida e al contempo inarrestabile: la foresta che avanza» – così Serra descrive la suggestiva ascendenza da cui è scaturito il suo lavoro di contaminazione.



http://www.sardegnateatro.it/spettacolo/macbettu

TICKET DINAMICO (ACQUISTA SUBITO):



ORGANIZZAZIONE

Sardegna Teatro e Teatro Massimo

Sito internet: http://www.sardegnateatro.it

Email: info@ sardegnateatro .it

Telefoni: 800 609 162

