A Sestu Presentazione del libro La mano destra della storia di Fiorenzo Caterini

Il Cif Sestu è felice di presentare l’ultimo saggio di Fiorenzo Caterini, ‘La mano destra della storia’, la presentazione avrà luogo a Sestu, presso Casa Ofelia, via Parrocchia 88, alle 19.



Fiorenzo Caterini, antropologo, studioso di storia, ambiente e cultura della Sardegna, da anni si interessa al problema storiografico sardo. Oltre ai tanti articoli sull'argomento, apparsi in numerosi siti internet e in particolare sul “Sardegnablogger”, di cui è redattore, è autore del saggio “Colpi di Scure e Sensi di Colpa”, sulla storia del disboscamento della Sardegna, giunto dopo pochi anni alla quarta ristampa, ma già un classico di riferimento sulle questioni ambientali dell'isola.





“La Mano destra della Storia”, il secondo saggio dell'autore, tratta dei processi di oscuramento della storia e di decostruzione della memoria in Sardegna, e a pochi mesi dalla sua uscita è già alla seconda ristampa con decine di presentazioni effettuate in giro per l'isola . “La Mano destra della Storia” : “Per quale ragione la storia della Sardegna è stata esclusa da quella italiana e da quella europea, al punto da trascurare personaggi come Eleonora d’Arborea e Grazia Deledda? Per quale motivo argomenti come l’influenza della civiltà nuragica su quella etrusca o l’attinenza tra shardana e nuragici incontrano cosi forti resistenze? Per quale motivo l’immenso patrimonio storico, archeologico e antropologico sardo, che potrebbe produrre effetti di rilievo sull’economia regionale, è misconosciuto e poco valorizzato?” A queste e altre domande tenteremo di dare risposta in compagnia dell’autore Fiorenzo Caterini.



Giovedi 28 giugno, alle 19 a Sestu – Casa Ofelia – Via Parrocchia 88.





ORGANIZZAZIONE

Centro Italiano Femminile (Cif) di Sestu

Sito internet: https://www.facebook.com/groups/cifsestu/?ref=bookmarks

Email: cifsestu@ gmail .com

