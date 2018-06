Ad Olbia la mostra Pesci Fuor d'Acqua

La mostra 'Pesci Fuor d’Acqua' ha lo scopo primo di voler sensibilizzare il pubblico sul tema delicato dei rifiuti e oggetti abbandonati nell’ ambiente.



Dagli scarti recuperati, come oggetti banali di uso quotidiano che non possono essere riutilizzati, Maurizio Sergiusti crea nuove materie composite restituendo ad ogni singolo pezzo, dignità e bellezza.



Se ci si sofferma a guardare attentamente questa collezione di pesci ed estrose creature marine si scoprono pian piano tutti gli oggetti che sono serviti a dare nuova vita e forma alle opere e ci si stupisce del fatto che tutti insieme creino un tema e un design così fluido e contemporaneo.





Le sculture, come lui ama chiamarle, acquistano nuova funzionalità e al tempo stesso diventano delle vere e proprie opere d’arte, uniche e irripetibili perché sono la somma di residui disponibili in tempi e forme diversi.



Andate a curiosare la mostra per ammirare le opere dal vivo, una vasta collezione vi attende invece all'interno del sito: www.scoobafish.com





ORGANIZZAZIONE

Special Occasion Services

Sito internet: https://www.specialoccasionservices.com

