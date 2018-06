A Florinas il Palio degli Asinelli 2018

L'ASSOCIAZIONE IPPICA FLORINESE, in collaborazione con il COMUNE di FLORINAS, è lieta di invitarvi al 3° PALIO DEGLI ASINELLI , accompagnato dal 2° PALIO DELLE AMAZZONI , e a sorpresa il 1° PALIO DEI BAMBINI , Tranquilli, per i più piccini gli asini saranno finti, ma non vogliamo svelare già tutto, più avanti l'Associazione Ippica darà tutti i dettagli necessari per passare al meglio, anche quest'anno, una giornata spettacolare caratterizzata da spirito di aggregazione, sana competizione NON AGONISTICA, serenità e armonia, nonché da un enorme senso di FESTA tra tutti!