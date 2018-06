TCamp 2018: Campo Estivo Teatrale degli Intrepidi Monelli a Cagliari

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL TCAMP 2018 - CAMPO ESTIVO TEATRALE Per bambini dai 5 ai 13 anni DAL 13 GIUGNO AL 3 AGOSTO 2018



Un'estate all'insegna del divertimento e dell'avventura tra mare, natura e teatro con tante storie da vivere, vedere ed interpretare.



*QUOTE IN PROMOZIONE* - PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2018 - SE PRENOTI PIU' SETTIMANE - SE PORTI 1 AMICO/A - PER I CORSISTI INTREPIDI MONELLI



Il TCamp è il campo estivo teatrale pensato per bambini dai 5 ai 13 anni, che alterna le sue attività ludiche e teatrali tra il mare ed il Centro Teatrale sito in Sant'Avendrace.

È stato concepito per trascorrere la mattina all’aria aperta e il pomeriggio nel centro teatrale, dove i bambini sperimenteranno la vita di gruppo in un'atmosfera giocosa, improntata su scambio, collaborazione e complicità, condivisione, rispetto ed autoregolamentazione, suggerendo un modello di comportamento costruttivo e creativo.



PROGRAMMA/ORARI

Ore 08.00 - 09.00 Accoglienza presso il nostro Centro

Ore 09.30 - 12.30 Mare, giochi, merenda a base di frutta

Ore 13.00 - 14.30 Rientro in sede, pranzo e relax

Ore 14.30 - 16.00 Laboratorio Teatrale



ATTIVITA'

Le due differenti location permettono di diversificare le attività proposte: giochi di gruppo all'aria aperta, giochi acquatici, giochi creativi, caccia al tesoro, body painting e trasformazioni, proiezioni di cinema tramite un'accurata scelta di titoli per bambini e ragazzi e, naturalmente, l'attività teatrale - che comprende il lavoro sull'ambiente sensoriale e spaziale, la stimolazione del linguaggio, l'esplorazione degli oggetti di scena, l'improvvisazione - orientata verso un percorso progressivo nella sfera dell'autonomia, del controllo delle emozioni, della consapevolezza del corpo e dello spazio, oltre a trasmettere i rudimenti del linguaggio teatrale. Utilizzare il teatro come mezzo espressivo, comunicativo ed aggregativo, permetterà ai partecipanti di conoscere ed esplorare le proprie ed altrui emozioni e diventare consapevoli del proprio saper fare, attraverso esperienze concrete giovando di quella dimensione fantasiosa e creativa del gioco ottenuto con piccoli mezzi, o semplicemente con le risorse naturali del nostro corpo/mente e dell'ambiente che ci ospita.



Per poter avere una buona gestione del gruppo e consentire un più accurato svolgimento delle attività, il campo è pensato per un numero di partecipanti contenuto, con la garanzia di almeno 1 animatore ogni 5 bambini. Sono inoltre previste altre destinazioni che verranno preventivamente comunicate alle famiglie durante lo svolgimento del campo.



Prenotazioni e info:

Intrepidi Monelli - Centro di Produzione per lo spettacolo Viale Sant’Avendrace, 100 - Cagliari Cell./W.App 380 17 67 692 - Tel. 070 751 4919 E-mail intrepidimonelli.info@gmail.com Testo e immagine rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

Intrepidi Monelli -Centro di Produzione per lo Spettacolo- Cagliari

Sito internet: http://www.intrepidimonelli.it

Email: intrepidimonelli .info@ gmail .com

Telefoni: 320 683 5292

