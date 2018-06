Asinara Danza e Paesaggio - Workshop Residenziale di danza in natura

Il workshop ASINARA DANZA E PAESAGGIO si svolge presso il Parco Nazionale dell’Asinara - Area Marina Protetta e si inserisce in un ciclo di workshop che Senza Confini Di Pelle conduce dal 2016 sul tema della percezione sensoriale in relazione agli elementi della natura come strumento di ricerca coreografica, che ha visto nel 2016 e nel 2017 la realizzazione del workshop STROMBOLI DANZA E PERCEZIONE. ASINARA - DANZA E PAESAGGIO è un workshop di ricerca sul movimento danzato svolto interamente in natura che propone un lavoro sull’espressività e la creatività del proprio strumento corpo, in totale immersione nel paesaggio dell'isola che diventa parte integrante e spinta per il processo creativo.

il vento, il mare, la roccia, la vegetazione e la fauna del parco contribuiscono insieme a creare il terreno ideale per un lavoro sul corpo che, a partire dalla percezione sensoriale, porta a danzare in osmosi con l'ambiente naturale

Durante le sue 6 giornate il workshop si svolgerà in differenti orari e in differenti luoghi dell’isola

Senza Confini Di Pelle

ISCRIZIONI > Invio CV e lettera motivazionale a info@senzaconfinidipelle.com

Il workshop, che ha una durata di 6 giorni, è strutturato in modalità residenziale ed intensiva per offrire ai suoi partecipanti l’opportunità di vivere l’isola nella sua completezza e di conoscerne le specificità. Il particolare ambiente dell’isola dell’Asinara permette di entrare a contatto con gli elementi della natura in modo unico e suggestivo:Si intendono abbinare alle ore di workshop visite guidate e di conoscenza della storia, morfologia, vegetazione e fauna a cura dell'Ente Parco dell’Asinara.per esperire a pieno le peculiarità collegate ai momenti della giornata e alle differenti aree. Si lavorerà, quindi, al mattino presto, di notte, prima dell'alba o al tramonto per cogliere i molteplici suoni, i mutevoli giochi di colore, la diversità delle ombre, le variazioni della temperatura, indagando l’influenza di questi elementi sull’organismo e sul suo movimento.Grande importanza sarà data al camminare, inteso non soltanto come spostamento nello spazio, come attraversamento, bensì come pratica di conoscenza profonda e incorporazione dell’ambiente circostante. Durante il workshop verranno utilizzate tecniche della danza, del teatro, dello yoga, nonché metodologie originali elaborate nel corso della pratica performativa diLe giornate di lavoro seguiranno l'indicazione degli elementi naturali in relazione agli specifici luoghi dell’isola, scegliendo per ciascun elemento una zona adatta per il suo studio. Si lavorerà sulla sabbia, nel mare, tra la vegetazione, sulle rocce, per sperimentare direzioni, dinamica, forza e ritmo degli elementi. Il lavoro sarà svolto in osmosi con l’ambiente, cercando di veicolare una profonda sensibilizzazione ad ascoltare e rispettare la natura in tutte le sue fragilità e meraviglie. RESTITUZIONE PUBBLICA Il workshop prevede la realizzazione di una performance in natura che vedrà protagonisti gli stessi partecipanti al workshop. Durante il workshop si lavorerà sulla creazione e composizione performativa portando ogni partecipante a creare la sua personale danza dell’Asinara, nata dall’elaborazione delle suggestioni accumulate: l’insieme delle danze create dai partecipanti, installate nei luoghi stessi teatro del workshop verrà presentata al pubblico come dimostrazione del processo di lavoro.CONTESTO - PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA - AREA MARINA PROTETTAIl workshop offre l'opportunità di immergersi totalmente nell’ambiente naturale attraverso il connubio tra danza e paesaggio nella suggestiva ed esclusiva cornice del Parco Nazionale dell’Asinara entrando in contatto direttamente con le sue attività di ricerca. Il contesto del Parco è un ambiente unico in cui la biodiversità si manifesta con una ricchezza di fauna e di flora incontaminata e suggestiva. La dimensione di area protetta permette a cavalli, asini e capre di vivere in libertà e in armonia con i pochi visitatori del Parco.Per maggiori informazioni: http://www.parcoasinara.org/it/ STRUTTURA DEL WORKSHOP DATE > Da lunedì 30 luglio a domenica 5 agostoDURATA > 6 giorni - 5 ore di laboratorio al giornoREQUISITI > Per partecipare non sono richiesti requisiti specifici e non ci sono limiti di età. E' richiesta una disponibilità ad esplorare con il corpo nuove possibili relazioni con l'ambiente naturale. NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI > 12NUMERO CONDUTTORI > 2 + 1 guida ParcoOSPITALITA' La struttura che accoglie i partecipanti al workshop è composta da camere doppie o quadruple con letti singoli e bagno privato. La foresteria comprende una zona cucina con ampia sala da pranzo. Il vitto comprende colazione, pranzo leggero e cena. I pasti saranno preparati collettivamente. Il menù prevede anche la possibilità di pasti vegetariani e vegani. Le bevande sono incluse. Non sono compresi alimenti specificatamente preparati per intolleranze ed allergie (latte di soia, pasta di riso, pasta di mais, ecc.).INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI info@senzaconfinidipelle.com +39 338 4040237 / + 39 347 0561735 http://www.senzaconfinidipelle.com/asinara.html SCADENZA ISCRIZIONI > 15 luglioCOSTI AGEVOLATI PER ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNOCONDUZIONE I laboratori verranno condotti da 2 formatori: Dario La Stella e Valentina Solinas Dario La Stella e Valentina Solinas hanno tenuto workshop per il CRUD (Centro Regionale Universitario per la Danza) Università di Torino, presso la University of Washington a Seattle (USA) e il SESC Santo Amaro a San Paolo (BR). Dario La Stella Fondatore e direttore artistico della compagnia Senza Confini Di Pelle di Torino, autore e performer dei lavori della compagnia. Laureato in Antropologia Culturale ed Etnologia con una tesi sull’arte performativa, dal 1997 conduce seminari e corsi sulla performance; Nel 2013 con lo spettacolo “Add Up Space and Power” è uno dei tre coreografi selezionati del progetto europeo Metamorphoses, con repliche a Poznan (PL), Parigi e Bruxelles. Valentina Solinas Laureata in psicologia, dal 2004 è parte di Senza Confini Di Pelle, autrice e performer dei lavori della compagnia.Senza Confini Di Pelle dal 2003 opera nell’ambito delle arti performative in ambito nazionale ed internazionale (USA, Francia, Cuba, Brasile, Polonia, Germania), con produzione di spettacoli, progetti di formazione, realizzazione di eventi e mostre. Tra il 2011 e il 2012 hanno rappresentato i loro lavori a New York City ed a San Paolo. Un progetto di Senza Confini Di Pelle in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta