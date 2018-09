A Cagliari un Corso di Storia della Sardegna: Dalle origini alla contemporaneità

Il corso Storia della Sardegna – dalle origini alla contemporaneità ha il fine di far conoscere le vicende storiche dell’isola secondo un criterio cronologico che si snoda a partire dalla formazione geologica per arrivare all’Unità d’Italia.



Trattandosi di un vasto arco temporale, costellato d’eventi, si porrà l’accento sulle vicende più importanti fornendo comunque i riferimenti capaci di far proseguire la ricerca personale e di gruppo sugli altri accadimenti.

In quest’ottica si coinvolgeranno attivamente i corsisti accogliendo proposte in merito a temi, personaggi e simboli della Sardegna, tramite brevi presentazioni di loro produzione.



Inoltre, verranno presentate in aula -tramite supporti visivi- le testimonianze archeologiche più rappresentative della Sardegna. Seguiranno le visite guidate in alcuni siti storici e archeologici della città di Cagliari.



Il corso Storia della Sardegna – dalle origini alla contemporaneità si articola in 40 ore (tra aula e visite guidate). Il corso verterà sui seguenti argomenti:

– La formazione dell’isola: i passaggi fondamentali che hanno caratterizzato la storia geologica della Sardegna.

– Preistoria della Sardegna: dal paleolitico al periodo nuragico (verranno presentate diverse immagini, esempi di reperti archeologici).

– Fenici e Cartaginesi in Sardegna.

– La Sardegna Romana.

– La dominazione vandalica, bizantina e le incursioni musulmane.

– L’epoca dei Giudicati: primi documenti in volgare, la società giudicale, la Carta de Logu; la figura di Mariano IV d’Arborea e di sua figlia Eleonora.

– La Sardegna aragonese e spagnola: ci si soffermerà sulla figura-chiave del castello di Sanluri; Martino il giovane e la sua bella.

– La dominazione piemontese.

– La Sardegna dopo l’Unità d’Italia.



Il corso è ideato e tenuto dalla dott.ssa Valentina Locci e si terrà a partire dall’ 8 giugno 2018 dalle 17.15 alle 19.15 ogni venerdì (con pausa ad agosto) per un totale di 40 ore comprensive delle visite guidate, in via Pasubio 27 Cagliari.



Il costo del corso è di 150 euro + 10 euro di tessera associativa.



Per informazioni ed iscrizioni: qui.eora@libero.it – 327 0544471 Valentina Locci: laurea Magistrale in Storia e Società nella facoltà di Studi Umanistici all’Università di Cagliari, indirizzo in Storia della Sardegna Medievale.

Formazione Operatores Limba Sarda, esperta in Normative sulla Lingua sarda, LSC, Limba de Mesania, Normativa Campidanese. Guida Turistica autorizzata dalla Regione Sardegna. Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica. Cura, produce, organizza laboratori, eventi, attività culturali, artistiche, pedagogiche e di counselling per persone di tutte le età. Collabora con artisti, autori, professionisti e istituzioni con l’intento di diffondere iniziative che hanno come filo conduttore la ricerca del Ben-Essere Personale e della Comunità. Presidente e referente: Roberta Sirigu, gestalt art counselor e pedagogista.





ORGANIZZAZIONE

Qui e Ora Associazione Culturale Pedagogica

Sito internet: https://quieoraculturalepedagogica.wordpress.com/

Email: qui .eora@ libero .it

Telefoni: 3270544471

