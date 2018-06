Sardegna: un'isola di archeologia

Ardesia presenta il nuovo corso di archeologia, stavolta dedicato alla Sardegna.



DESCRIZIONE

Il corso comincerà il 5 maggio e sarà articolato in due parti: la prima dedicata alle lezioni frontali e la seconda alla scoperta dei monumenti dell'isola. Il laboratorio è pensato in modo tale che si possa partecipare anche alle singole lezioni o uscite.



NON È OBBLIGATORIO FREQUENTARE TUTTI I MODULI.

Si attiverà una seconda classe di mercoledì qualora si dovesse raggiungere il numero minimo di partecipanti.



Quattro lezioni frontali di 2 ore ciascuna, dedicate a una specifica fase cronologico-culturale dell’archeologia sarda:

- Dal Paleolitico al Neolitico (5 maggio); - Dall’Eneolitico alla prima età del Bronzo (19 maggio); - Dal Bronzo Medio al Bronzo Finale (9 giugno);

- Età del ferro (23 giugno).



La parte teorica si svolgerà presso la sede Ideearti, località Loceri a Sinnai. https://goo.gl/maps/PdySSQujN442



Quattro uscite di mezza o intera giornata durante le quali si visiteranno le tipologie monumentali caratteristiche del nostro paesaggio: - 20 maggio Domus de janas e menhir (Pimentel e Goni); - 10 giugno Tomba di giganti (Quartucciu Is Concias); - 24 giugno Nuraghe complesso e tempio a pozzo (Orroli e Serri); - 1 luglio Visita al museo archeologico di Cagliari.



A CHI È RIVOLTO

Tutti possono partecipare al corso. Non è necessario avere alcuna preparazione in ambito archeologico.



COSTI

- Abbonamento 4 lezioni e 4 uscite 110€ (95€ con carta fedeltà Ardesia); - Abbonamento 4 lezioni 60€ (50€ con carta fedeltà Ardesia);

- Abbonamento uscite 50€; - Singole lezioni 20€; - Modulo week-end (lezione più uscita a scelta) 30€; - Singola uscita 15€. Il costo non include il biglietto di ingresso ai tre siti archeologici di Goni, Orroli e Serri (prezzo totale 12€).



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al corso è obbligatoria sia versione abbonamento sia incontro singolo, comunicando i vostri dati anagrafici, i vostri recapiti (e-mail e telefono) e a quale pacchetto siete interessati. Potete contattarci a: isabel.atzeni@gmail.com associazione.ardesia@gmail.com www.associazioneardesia.com Ardesia Associazione SocioCulturale 349 184 6791 (anche sms o whatsapp).



DOCENTE

Il corso è tenuto dalla dott.ssa Isabella Atzeni. Classe 1984, si laurea in Beni Culturali con curriculum archeologico a Cagliari con tesi dal titolo "Tipi di sepolture e rituali funerari nell’età del Ferro in Sardegna". Nel 2008 si trasferisce a Sassari per seguire la magistrale in Archeologia e Scienze dell'Antichità, laurea che consegue nel 2011 con il lavoro "Aspetti e problematiche del rituale funerario di età nuragica”. Prosegue gli studi alla scuola di specializzazione in Beni Archeologici con indirizzo Preistorico e Protostorico a Oristano, conclusasi nel 2014 con una tesi dal titolo “Dal modello 3D all’analisi archeologica. Il caso del tempio a pozzo di Santa Cristina di Paulilatino”. Negli anni partecipa a campagne di scavo che la portano in Sardegna, Francia, Spagna, Portogallo, e ha collabora con l'istituto di ricerca STARC del Cyprus Institute nell'uso delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali. Ha lavorato per quattro al museo civico di Sinnai come operatrice museale, ricoprendo nell'ultimo anno il ruolo di curatrice e responsabile della didattica. Lavora come libera professionista come archeologa e guida turistica.





ORGANIZZAZIONE

