Nuovo Corso Di Nordic Walking a Cagliari

Il Nordic Walking è una disciplina sportiva che si pratica all’aria aperta, un allenamento dolce che sviluppa resistenza, forza e fitness. L’esercizio perfetto per ottenere una semplice riduzione di peso senza affaticare le articolazioni.



La prima giornata (Lezione 1) sarà dedicata alla corretta postura e coordinazione Passo-Braccio.



Nella seconda giornata (Lezione 2), sarà dedicata alla coordinazione del gesto comprendente la rotazione e controrotazione bacino-spalla.





Il costo completo del corso a persona è di 50€.

Per prenotare basta mandare una mail a nicflo@tiscali.it riportando i seguenti dati dei partecipanti: Nome, Cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e numero di telefono.



Per il corso consigliamo abbigliamento comodo e scarpe da tennis (lo scarponcino da trekking impedisce il corretto movimento del piede), un marsupio con una bottiglietta di acqua, sconsigliamo lo zaino in quanto un peso sulle spalle influenza la postura.





ORGANIZZAZIONE

a.s.d. Scuola Nordic Fitness Cagliari

Sito internet: http://www.nordicfitnesscagliari.com/

Email: nicflo@ tiscali .it

