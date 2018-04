Villamassargia: Corretta Alimentazione, prevenzione del diabete, patologie del cavo orale correlate

Il progetto del Service ''Corretta Alimentazione, prevenzione del diabete, patologie del cavo orale correlate ad alimentazione e diabete' da svolgersi presso l'Istituto comprensivo ''F Meloni'' Domusnovas sede di Villamassargia, scuola media nelle classi 1A e 1B, 2A e 2B.



La giornata di prevenzione/informazione sarà individuata in base alle esigenze della scuola\insegnanti e degli specialisti coinvolti.

Tutti gli operatori che interverranno lo faranno a titolo totalmente gratuito.





Il progetto si articola in 2 incontri

1. primo incontro in classe con i rispettivi docenti nella classe 1B e 2B dalla professoressa Laura Uras, docente di matematica e scienze,dalla professoressa Sanna Antonella, docente di educazione fisica, presso l'Istituto comprensivo ''F Meloni'' Domusnovas sede di Villamassargia, scuola media



nella classe 1A dalla professoressa Donatella Lichino docente di matematica e scienze presso l'Istituto comprensivo ''F Meloni'' Domusnovas sede di Villamassargia , scuola media.



nella classe 2A dal professore Mascia Alessio docente di matematica e scienze presso l'Istituto comprensivo ''F Meloni'' Domusnovas sede di Villamassargia , scuola media.





2. secondo incontro col Dr Marco Songini e Dr Francesco Tagliaferri in data giovedì 3 maggio h 9.00 Dr Marco Songini Lions Club Cagliari Karel, Coordinatore Comitato Lotta al Diabete Primario dell’Unità Operativa di Diabetologia – Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari indirizzato ad alunni delle classi 1A e 1B, 2A e 2B, insegnanti e personale scolastico dell'Istituto comprensivo ''F Meloni'' Domusnovas sede di Villamassargia, scuola media, riguardante: