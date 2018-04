Ad Arborea Weekend della Fragola e Biciclettata

All'Horse Country Resort di Arborea dal 28 Aprile a 1 Maggio una "gustosa" occasione per assaporare tutto il gusto delle fragole sarde di Arborea e vivere una vacanza all'insegna del benessere e del totale relax !



Ti aspettiamo con un gustosissimo aperitivo e con piatti unici proposti dal nostro Chef.. e tutti a base di fragole!



E se arrivi il venerdì inoltre, potrai vivere una serata indimenticabile al nostro Villaggio Western, vestirti da Cowboy e divertirti a ritmo di musica Country gustando la cucina Tex-Mex.



Se invece sei un'amante della natura, i nostri trekking a cavallo ti condurranno attraverso scenari incontaminati unici e che ti lasceranno senza fiato! Per chi infine vuole trascorrere un weekend di solo e totale relax, la nostra SPA saprà regalarvi tutto il riposo che cercate, con le nostre piscine per la talassoterapia, sauna, bagno turco, area relax con tisaneria e cabine per massaggi.

Imperdibile!





ORGANIZZAZIONE

Horse Country Resort Congress & Spa - Arborea (OR)

Sito internet: http://www.horsecountry.it/

Email: info@ horsecountry .it

Telefoni: 0783.80500

