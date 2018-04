Laboratori d'arte per bambini: Il puntinismo di Seurat e Signac ad Atzara

“Esiste un modo corretto per insegnare l’arte ai bambini?”. Non abbiamo bisogno di insegnare ai nostri figli la strada per la creatività, essa si trova dentro di loro.



Il nostro compito è semplicemente quello di non sprecarla, e di dare ai nostri piccoli l’incoraggiamento prima di tutto, ma anche lo spazio e gli strumenti per permettere loro di far fluire la propria fantasia. Educarei bambini all'arte è un compito.



Con questo obiettivo, la sezione didattica del Museo Ortiz, organizza una serie di laboratori creativi per bambini dai 6 anni in poi..



Il programma prevede: Venerdì 27 aprile ore 16:00

Costo 2,00 € a lezione



ORGANIZZAZIONE

Museo d'Arte Moderna e Contemporanea "Antonio Ortiz Echagüe", Atzara, Nu

Sito internet: http://www.museoatzara.it

Email: pinacotecatzara@ tiscali .it

Telefoni: 3477983242

