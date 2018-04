Presentazione del romanzo Sorelle molto speciali a Palazzo Siotto di Cagliari

A Palazzo Siotto un nuovo appuntamento nel calendario della rassegna letteraria "Dialoghi d'autore", organizzata dalla Fondazione di ricerca "Giuseppe Siotto"



Giovedì 26 aprile alle 18 nella Sala dei Ritratti il giornalista Fabio Marcello, curatore della rassegna, incontrerà Paolo Arigotti per parlare del suo nuovo romanzo, intitolato " Sorelle molto speciali " (Link Edizioni).

Ingresso libero.



Il volume: Le protagoniste sono due donne, Elene e Johanna, coraggiose e determinate. Sorelle gemelle, appartengono ad una famiglia tedesca nobile e ricca. In tempi diversi e ancora abbastanza giovani abbandonano la Germania. E cosi che cominciano le loro vicissitudini, tra studi, matrimoni e una bambina, figlia di Elene, affetta dalla sindrome di Down. Proprio questo fatto, in sostanza, riunisce la famiglia. La madre di Elene, forte e determinata, e grazie all’aiuto del marito e dell’altra figlia Johanna, lottano caparbiamente per sostenere e contribuire alla educazione di quella bambina, di nome Sara. Ritenuta ‘diversa’ dai pregiudizi e dalla ignoranza della gente. Tutto in un contesto particolarmente difficile per quegli anni, poco prima e durante il governo nazista. La storia continua nel bel mezzo degli eventi tragici di quel periodo storico e ci sono diversi colpi di scena a caratterizzare la vita delle due sorelle molto speciali. Attorno a loro ci sono altri personaggi, che nel bene, ma soprattutto nel male, saranno importanti per dare una svolta ai fatti.



Testo e immagine rilevati dal web





