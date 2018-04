Escursione: Da S'Archittu alla cascata di Capu Nieddu

Siamo lieti di invitarvi a casa nostra… nel trekking delle 4 Torri sulle coste di Cuglieri .



E’ un bellissimo trekking, vario per le differenti formazioni geologiche che lo caratterizzano e per il paesaggio circostante, che spazia dalle montagne del Montiferru a una spettacolare vista sulla costa Ovest della Sardegna. Sui nostri sentieri potremo vedere ben quattro Torri Spagnole, due cascate sul mare, e attraversare l’Oasi Faunistica Permanente “Costa di Cuglieri”.

Ben 65 specie di uccelli, tra cui anche specie a rischio di estinzione, nidificano su quest’area di costa.





Il numero di posti massimo è di 20 persone ed è necessaria la prenotazione inviando nome cognome numero di cellulare e luogo di provenienza di ogni partecipante.

Informazioni tecniche

Sono luoghi di particolare bellezza per le formazioni basaltiche a picco sul mare e la presenza degli uccelli che nidificano su questi meravigliosi strapiombi.
Appuntamento ore 9:00 a S'Archittu 
INDICAZIONI PER I PARTECIPANTI 
PRENOTAZIONI ai numeri: 0783 1930040 o 392 2832997
Per Informazioni chiamare o scrivere su WhatsApp
Punti d'interesse: Pinetta di Is Arenas; La balena di Torre del Pozzo; Monumento naturale Arco di roccia calcarea di S'Archittu; Lo scoglio del Genovese; Punta Cagaragas; Baia di Santa Caterina; Baia di Su Riu e Sa Ide; Cascata sul mare di oltre 40 m del Rio Salighes; Capo Nieddu e l'Oasi Faunistica Permantente; Foce del Rio Mannu e Punta Foghe.
Percorso di circa 12 Km
Grado difficoltà: E (escursionistico)
Dislivello massimo 40 m