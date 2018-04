Iris Ferrari al Centro Commerciale Auchan Cagliari Santa Gilla

Il web diventa reale al Centro Commerciale Cagliari S. Gilla con Iris Ferrari

Domenica 29 aprile alle 14.30, la giovanissima regina dei social arriva in Sardegna per incontrare i suoi fan e firmare le copie del suo libro “Una di Voi”. Domenica 29 aprile alle 14.30, la giovanissima regina dei social arriva in Sardegna per incontrare i suoi fan e firmare le copie del suo libro “Una di Voi”.

Con i suoi 15 anni ed un sorriso pieno di freschezza, la webstar ha conquistato in poco tempo i coetanei con i video di musical.ly, l’app attraverso cui è possibile cantare in playback e ballare al ritmo delle hit del momento.

Il risultato? Migliaia di follower anche su Instagram e YouTube e una biografia che ha già scalato le classifiche posizionandosi al primo posto.

In attesa del prossimo video, la grande occasione di conoscere Iris Ferrari dal vivo è domenica 29 aprile al Parco Commerciale Auchan Cagliari S. Gilla, con un firmacopie riservato ai possessori del libro “Una di Voi”, in vendita presso Auchan e nel negozio Trony in Galleria.





Per rimanere aggiornati sugli eventi e le promozioni del Centro è consultabile il sito e la pagina Facebook