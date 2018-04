Bono: Primo maggio a Monte Pisanu

Vi aspettiamo nel cuore del Goceano, a Bono, in località Monte Pisanu. Immersi in uno dei boschi più belli della Sardegna, per una giornata all' insegna del divertimento con gli amici del paintball, visite guidate nei principali siti naturalistici ed archeologici della zona, e tante altre sorprese.



Pranzo tipico a 15 € per gli adulti e 5 per bambini (sotto 10 anni).



Per info e prenotazioni 3478114897 Gian Pasquale, 3404628037 Pietro.





ORGANIZZAZIONE

Telefoni: 3478114897 Gian Pasquale, 3404628037 Pietro

