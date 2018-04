Su ki no s'idet: mostra/installazione di Francesco Zolo a Sassari

Su ki no s'idet , ciò che non si vede, ciò che solo alcuni vedono, chi più, chi meno, ciò che non viene gridato nelle televisioni, nei giornali e nascosto anche dai libri di scuola.

La mostra pone in evidenza uno di questi temi nascosti, si tratta dell'alfabeto sardo-nuragico, di cui ultimamente c'è un gran dibattito tra studiosi propositivi e negazionisti.



Negli ultimi decenni sono stati codificati i simboli presenti nei siti dell'epoca, che vengono ripetuti in tutta la Sardegna, un codice comune, una lingua (secondo le datazioni ufficiali), coeva al sumero e precedente agli assiro babilonesi ed ai geroglifici egizi.

La mostra pone in evidenza la simbologia dell'alfabeto ed alcune tra le principali icone sarde antiche a partire dalle figure base di cerchio e triangolo equilatero, in chiave contemporanea.





