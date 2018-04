Escursione nel Parco Tepilora

un'escursione naturalistica guidata all'interno del territorio comunale facente parte del Parco Naturale Regionale Tepilora

Al termine dell'escursione sarà possibile visitare la mostra itinerante dell'Agenzia Forestas

Il Comune di Lodè, con la collaborazione dell'Agenzia Regionale Forestas e del Ceas Montalbo di Lodè, con la partecipazione della Sezione Regionale del CAI (CLUB ALPINO ITALIANO) organizzariconosciuto dall'UNESCO, nel giugno 2017, come Riserva MaB (Man and The Biosphere).Per maggiori dettagli sull'escursione si prega di leggere la locandina allegata e di cliccare qui per visualizzare il percorso



allestita presso la sala consiliare del Comune di Lodè (Corso Villanova 8) e scoprire le viuzze e le case dell'incantevole centro storico.