Iglesias: Sardegna Isola della Pace

Sabato 5 maggio 2018

Ore 9.30/13.30 c/o Teatro Electra Seminario per Operatori dei Media

Ore 10.00/13.00 c/o Sala Lepori Porta il tuo pezzetto di Pace a Iglesias

Ore 16.30/17.30 c/o Teatro Electra Presentazione del libro di Nanni Salio e Silvia De Michelis "Giornalismo di Pace"

Ore 8.00/21.00 c/o Piazza Quintino Sella Costruire la Pace



Domenica 6 maggio 2018

Ore 10.30/16.00 c/o Piazza Municipio RUN4UNITY (Staffetta Internazionale di Km 3,4) Sul Cammino Minerario di Santa Barbara

Per maggiori dettagli vedasi la locandina



News e immagine rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

CRR (Comitato Riconversione RWM) Iglesias

Email: crr .iglesias@ gmail .com

Telefoni: 3387444435

Tags