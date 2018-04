Sliding Doors al Corto Maltese di Cagliari

Dopo una lunga assenza dalle scene — che ha causato diverse crisi di astinenza tra i fedelissimi follower della band — finalmente gli Sliding Doors tornano al Corto Maltese per spacciare la musica di Jim Morrison e compagni, all'insegna di una serata psichedelica alla quale non potete assolutamente mancare!



Ai più pigri ricordiamo quattro cose importanti:

1) Il giorno dopo è il primo maggio, quindi giorno festivo;

2) Da quest'anno la sera il Corto Maltese è completamente chiuso e riscaldato da lampade a infrarossi;

3) Salvo imprevisti cominciamo presto e puntuali per cui non vi faremo uscire di casa a mezzanotte e fare l'alba.



4) I bambini sono graditissimi!



ORGANIZZAZIONE

Sliding Doors Tribute Band e Chiosco "Corto Maltese"

Sito internet: https://www.facebook.com/slidingdoorstribute/

Email: sliding .doors .5@ facebook .com

Telefoni: 3491568250

