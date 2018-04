Escursione Foresta del Marganai

Partendo dalle grotte di S. Giovanni ripercorreremo il tracciato della gara di Trail del Marganai con alcune varianti. Arriveremo al giardino Linasia dove sosteremo per il pranzo per poi raggiungere Punta S. Michele, da qua scenderemo fino d intercettare il sentiero denominato "Su Vagoni", un tunnel scavato nella montagna che ci porterà nuovamente alle macchine.



Partenza alle 9,00 parcheggio Viale La Playa Cagliari a sinistra del nuovo centro commerciale; Rientro previsto ore 18 Pranzo al sacco Auto propria, i partecipanti contribuiranno alle spese carburante di chi prenderà l’auto



Prenotazioni entro Giovedì 26



Consigliata scarpa da Trail Running o Trekking, non verranno accettati partecipanti con scarpe con suola liscia.

Portare una torcia frontale oppure torcia del cellulare. Scaccia acqua. 1 litro di acqua



Min 10 partecipanti 6 posti disponibili con il pulmino dell'associazione, previa prenotazione.

Sabato pomeriggio verranno avvisati i partecipanti tramite sms solo se le condizioni meteo non saranno favorevoli per una escursione sicura.



Scheda escursione Localita: Domuanovas Km da Cagliari: 53 Ore di Viaggio: 45 min Località inizio percorso: Grotte San Giovanni Lunghezza percorso in Km: 17 Dislivello in m: 849 Ore di percorrenza: 6 Tipo percorso: anello



Difficoltà: Escursionistico-Esperto (si richiede una buona preparazione, alcuni tratti con pendenza elevata ) Tipologia terreno: sterrato 95% - asfalto 5%



Itinerario: Partendo dalle Grotte di S. Giovanni, nei pressi della ex cartiera di Domusnovas, ci addentreremo nella catena montuosa del Marganai attraverso strade sterrate larghe che ci faranno salire fino al giardino Linasia, dove ci fermeremo per il pranzo. Dal giardino Linasia continueremo a salire fino alla vetta, Monte San Michele a 899 m di altezza. Ripartiremo per raggiungere un suggestivo sentiero minerario denominato "Su Vagoni" che ci porterà alla chiesa campestre di San Giovanni dove raggiungeremo le macchine.



Costi 10€ per i soci. 13€ per i non soci (la quota comprende l’assicurazione giornaliera). 10€ per chi prenota il posto nel pulmino dell'associazione (da sommare alla quota escursione).





ORGANIZZAZIONE

a.s.d. Scuola Nordic Fitness Cagliari

Sito internet: http://www.nordicfitnesscagliari.com/

Email: nicflo@ tiscali .it

