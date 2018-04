L'altopiano delle Peonie: Sentiero di colori e Magia

L'altopiano delle Paeonie Sentiero di colori e Magia Escursione nell'altopiano panoramico di Foresta Corongia e sul Flumendosa Gadoni antico paese della Barbagia di Belvì il cui territorio è scavato dalle impetuose acque del Flumendosa il ci ospiterà per un’escursione tra le più suggestive di questi luoghi.



Ci sposteremo su un lungo sentiero che attraversa da prima l’altopiano di Corongia tra le fioriture spettacolari delle Paeonie sino alla Gruttas De Perdu … e da qui ridiscenderemo nel bosco che sovrasta la cascata di Sa Stiddiosa.

Percorreremo il fitto bosco sul versante occidentale del Fluemndosa e risaliremo lungo antichi sentieri dei pastori sino ad arrivare al rifugio dei banditi Torracorte e Liberau.



E’ questo infatti il territorio in cui latitavano i famosi Banditi di Gadoni e Aritzo Michele Moro e Liberato Onano che fecero di queste foreste rigogliose il loro rifugio. Da qui ci sposteremo verso su Latinazzu sulle falesie calcaree che guardano sul Flumendosa e sulla colonna calcarea di Su Campanili.



DESCRIZIONE PERCORSO E PUNTI D'INTERESSE: Percorso ad anello di circa 13 km panoramico con diversi punti d’interesse storico e naturalistico: Andremo a visitare Gruttas De Perdu ; “Su Forru de sa Calcina” un antico forno per la produzione della calce, il rifugio dei banditi “Torracorte e Liberau” e la località Su Latinazzu con vista sulle falesie calcare del mesozoico e sulla colonna calcare di Su Campanili, sul Flumendosa, sulla cascata di Sa Stiddiosa, punta Nusaunu, Monte Gastea e sul territorio di Seulo Gadoni Sadali.



Durante il percorso faremo varie soste con approfondimenti sulla storia di questi luoghi e del banditismo, sulla geologia e sulle specie floristiche e faunistiche del territorio. Accompagnati da una guida ambientale escursionistica durante il percorso parleremo degli animali e delle specie arboree che caratterizzano questo territorio e delle stupende formazioni geologiche che incontreremo durante la nostra camminata.



INFORMAZIONI TECNICHE: Percorso ad anello di circa 13 Km grado difficoltà: E (gradi di difficoltà T turistico, E escursionistico; EE escursionistico esperto) tempo di percorrenza 5,5 ore circa; salit cumulata: 350 m



CENNI STORICI: Lacanas anno VII° nr 36 articolo di Ilaria Sarigu La notte del 26 agosto 1899, nella regione Perdesi, tra Gadoni ed Aritzo vennero catturati i due famosi banditi Michele Moro detto Torracorte e Liberato Onano noto Liberau.

L’ arresto, che ebbe luogo dopo un accerchiamento durato tre giorni, fu predisposto dal capitano Manai con la collaborazione dei carabinieri, dei barracelli e di numerosissimi cittadini. I due, veri e propri mostri sacri del banditismo Isolano, erano diventati inseparabili compagni di latitanza e su ognuno di loro era stata posta una taglia di 5000 £. Così la Nuova del 3 Settembre 1899: Gli occhi dell’ Onano sfavillavano mentre quelli del Torracorte, iniettati di sangue, si dilatavano orribilmente e mandavano di luce sinistra.





