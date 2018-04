Concerto dei Supersonic Blues Machine con ospite speciale Billy F. Gibbons per Narcao Blues

Si annuncia come uno degli appuntamenti più attesi del prossimo Narcao Blues quello che il prossimo 18 luglio, nella serata inaugurale del festival (quest'anno alla sua edizione numero ventotto, in programma fino a sabato 21 luglio), vedrà di scena i Supersonic Blues Machine con un ospite del calibro di Billy F. Gibbons, chitarrista e voce dei leggendari ZZ Top.





Dopo il successo dei due album "West of Flushing, South of Frisco", del 2016, e "Californisoul", dell'anno scorso, i Supersonic Blues Machine approderanno a Narcao per un l'unica data in Sardegna del loro tour europeo.

Il nucleo della band statunitense, formato dal bassista Fabrizio Grossi (ha lavorato con artisti come Steve Vai, Alice Cooper, Glenn Hughes, Dave Navarro, George Clinton, Slash e Paul Stanley, per ricordarne alcuni) e il batterista Kenny Aronoff (noto per le sue collaborazioni con John Fogerty, Paul McCartney, John Mellencamp, The Smashing Pumpkins e Chickenfoot, fra gli altri), accoglie per questa serie di concerti nel Vecchio Continente diversi amici, come i chitarristi Kris Barras, stella nascente del rock-blues britannico, e Serge Simic, il tastierista Alex Alessandroni Jr, Francis Benitez e Andrea Grossi ai cori, e, appunto, Billy F. Gibbons: look inconfondibile – lunga barba bionda, occhiali da sole e un cappello sempre in testa - il chitarrista e cantante texano (di Houston), classe 1950, è anche tra gli ospiti (Robben Ford, Eric Gales, Walter Trout e Steve Lukather) che impreziosiscono l'ultimo album dei Supersonic Blues Machine, "Californisoul".





I biglietti per il concerto, al prezzo di 27 euro (più i diritti di prevendita), si possono acquistare sui circuiti Ticket Now e Box Office . Per informazioni, l'associazione culturale Progetto Evoluzione risponde all'indirizzo di posta elettronica infoblues@narcaoblues.it e al numero 0781875071.