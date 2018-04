25 Aprile a Bosa in occasione del Bosa Beer Fest

Dopo il successo dell'anno scorso... ritorniamo con enorme piacere a Bosa!



In occasione del 25 Aprile ti invitiamo a partecipare alla nostra bellissima escursione a Bosa, una delle cittadine medievali più originali, belle e autentiche della Sardegna, che merita di essere conosciuta per tutte le sue caratteristiche che la rendono unica.



Al nostro arrivo faremo una visita guidata del centro storico, dell'originale quartiere medievale de "sa costa" con tutte le casette dai colori sgargianti costruite nel colle di Serravalle, proprio sotto al Castello dei Malaspina che domina il paesaggio bosano sin dal 1100.



Dopo avere ammirato il panorama dall'alto, riscenderemo a valle, dove visiteremo la Cattedrale e poi ci dirigeremo sul lungo Temo.

Qui troveremo ad attenderci gli stand di 20 birrifici artigianali sardi, italiani e della Catalogna, insieme a diversi stand di prodotti artigianali da varie parti della Sardegna.



Infatti dal 24 al 25 Aprile avrà luogo il Bosa Beer Fest, che è giunto alla 4° edizione, e questa è una grande occasione per conoscere Bosa e il suo bellissimo centro storico vestito a festa.



Bosa è una delle più belle città della Sardegna, ricca di fascino e di tanti prodotti e tradizioni da scoprire. Posta in posizione strategica, lungo il fiume Temo, l'unico fiume navigabile di tutta la Sardegna, con le concerie e la sua ricca storia, la rinomata malvasia e altre tradizioni come il filet e il caratteristico carnevale, uno dei più irriverenti dell'isola. Nel pomeriggio inoltre avrete la possibilità di fare il giro sul battello lungo il fiume Temo e/o di visitare il Castello.



Partenza ore 9:30 da Siniscola, 10:15 da Nuoro

Il rientro è previsto in serata con partenza da Bosa alle ore 19:00.

Quota di partecipazione: 20€ Sconti per Famiglie e gruppi :)



Per info e prenotazioni contattateci anche tramite whatsapp Claudio 3470650180 - Simona 3496479216 Per maggiori info: controllate l'evento fb https://www.facebook.com/events/561902124194724/ o il sito del Bosa Beer Fest https://bosabeerfest.wordpress.com/il-programma-del-bosa-beer-fest-2018/





ORGANIZZAZIONE

Sardinia Slow Experience

Sito internet: https://www.facebook.com/Sardiniaslowexperience/

Email: info@ sardiniaslowexperience .com

Telefoni: 3470650180

