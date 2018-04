Fiore Ribelle: evento cinematografico al Teatro Alkestis di Cagliari

“FIORE RIBELLE” Evento cinematografico martedì 24 aprile 2018 ore 21.00 Teatro Alkestis, via Loru 31, Cagliari Martedì 24 aprile 2018 alle ore 21.00 al Teatro Alkestis di Cagliari sarà presentato un evento cinematografico (data unica) che avrà per protagonista il film "Fiore Ribelle", primo biopic dedicato alla figura del guru indiano Osho Rajneesh .



Il film, diretto dal regista indiano Krishan Hooda, sarà un'occasione per vivere un viaggio di ricerca unico al di là del mito e della fede.





Breve sinossi del film : Storia del mistico Osho dalla giovinezza all'illuminazione, fino al momento in cui si metterà alla guida dei suoi primi discepoli. Bambino coraggioso e intelligente, cresciuto in un villaggio rurale dell'India, il piccolo Raja è da sempre pieno di curiosità e di domande sul mondo. La sua brama di sapere, insaziabile, si riversa tanto nei libri quanto in lunghe conversazioni con uomini giudicati santi. A partire dalle prime sequenze, accompagnate solo da musica e vocalizi, Fiore Ribelle dichiara senza timore ciò che vuole essere: più che un film una sorta di preghiera animata, un cine-mantra destinato non certo ai neofiti ma a chi già conosce la storia di Osho Rajneesh. E presumibilmente ne condivide radici e cultura.

Regia di Krishan Hooda.

Cast: Prince Shah, Shashank Singh, Shaneel Sinha, Kirti Adarkar, Sangeeta Adhikary

Genere Biografico

India, 2016 durata 110 minuti.

Uscita cinema giovedì 15 marzo 2018 distribuito da Mescalito Film. "Fiore Ribelle" sarà il primo dei vari eventi inseriti all'interno della stagione cinematografica 2018/2019 del Teatro Laboratorio Alkestis.



Ingresso: 5,00 € è possibile utilizzare i voucher Carta del Docente e 18App

Per informazioni e prenotazioni: 070306392 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00) o info@teatroalkestis.it

Con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari





