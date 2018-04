Cagliari: appuntamento con KATAKOMBE kabarett

Teatro Laboratorio Alkestis e Compagnia d’Arte Circo Calumet presentano KATAKOMBE kabarett con Sabrina Mascia e Andrea Meloni regia A. Meloni lunedì 30 aprile 2018 ore 21.00 martedì 1° maggio 2018 ore 18.00 Teatro Alkestis, via Loru 31, Cagliari



Dopo aver riscosso un successo di pubblico negli ultimi anni circuitando in diverse locations teatrali e non sarde, la satira e il non sense, l’humor nero e grottesco di “KATAKOMBE Kabarett” tornano a essere protagonisti nel luogo da dove il tutto è nato: l’Alkestis, uno dei teatri storici di Cagliari.



All’interno del recital, che nel nome e nel genere riprende uno tra i più celebri locali di kabarett della Germania degli anni Venti e Trenta, si alternano i diversi stili comici in cui spaziano monologhi e dialoghi irriverenti e contemporanei, che fanno sì ridere, ma che lasciano ampio spazio alla riflessione su temi universali e di stretta attualità.





Un viaggio che attraverso i testi composti dall’attore Andrea Meloni porterà il pubblico a porsi domande sulla propria esistenza e su quella del mondo che ci circonda.



All’interno di “KATAKOMBE Kabarett”, recital pensato e creato appositamente per contesti teatrali e non, saranno presenti anche canzoni originali. produzione: Teatro Laboratorio Alkestis e compagnia d'arte Circo Calumet regia: A. Meloni con: Sabrina Mascia e Andrea Meloni testi: Andrea Meloni musica: Alessandro Lanzoni segreteria organizzativa e ufficio stampa: Michela Garau



Ingresso: 6,00 € è possibile utilizzare i voucher Carta del Docente e 18App



Per informazioni e prenotazioni: 070306392 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00) o info@teatroalkestis.it



Con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Cagliari





ORGANIZZAZIONE

Email: info@ teatroalkestis .it

Telefoni: 070306392

Tags