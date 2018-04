L’ Associazione Pollicino Onlus è lieta di invitarvi all’Evento di Beneficenza “La Festa dello Sport: Un Guantone per Solidarietà” che si terrà il 29 Aprile , domenica, dalle h 15.00 presso la palestra Air Sporting Club - Olbia, questa Speciale iniziativa sarà dedicata ai nostri piccoli Angeli.



L' evento, ideato dal Maestro Mario Rama - Team Rama Petrosyan Academy Olbia, sarà una meravigliosa Festa della Solidarietà e l'intero ricavato delle offerte sarà devoluto a sostegno del progetto di assistenza domiciliare minori in disagio "Crescere Insieme" dell'Associazione Pollicino Onlus.





Entriamo nei particolari dell'evento, alle ore 15:00 ci sarà la presentazione, con ospiti d'eccezione di musica, spettacolo e sport. Partecipazione straordinaria del cantante violinista Jose Vargas e del cantautore Giampaolo Barceloneta. Si inizierà con la categoria dei bambini e successivamente degli adulti che si cimenteranno negli sport da combattimento quali Muay Thai e Kick Boxing (dimostrazioni tecniche), i combattimenti avranno una durata di tre round per un minuto. Il Maestro Mario Rama si esibirà in una serie di sequenze tecniche marziali, accompagnato dai piccoli allievi dell’ Accademia.



Insieme per condividere, incontrarci, Amare. Insieme per coltivare piccoli e preziosi Semi di Luce. Insieme per donare la gioia di un sorriso. Insieme per donare Speranza. Vi aspettiamo, dimostrazioni tecniche, musica, mascotte, palloncini colorati, buffet e tanto tanto altro... Grazie di cuore a quanti vorranno unirsi a noi in questa marcia della Solidarietà.



Associazione Pollicino Onlus Katiuscia Canu





Associazione Pollicino Onlus

