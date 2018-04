Ad Elmas Laboratorio di Malloreddus

Agt Sardinia vi invita al Laboratorio di Maloreddus. Verranno mostrate e illustrate le varie fasi di preparazione dei malloreddus. Tutti gli ingredienti e i materiali saranno messi a disposizione dei partecipanti. Quanto preparato da ogni partecipante potrà essere portato via. Il costo del corso è di 30 € a partecipante. Parte del ricavato sarà devoluto alla mensa Caritas della Parrocchia San Sebastiano di Elmas.



La richiesta di partecipazione dovrà pervenire tramite email a agtsardinia@gmail.com entro il 26 aprile 2018.



Ogni richiedente dovrà obbligatoriamente indicare NOME COGNOME+NUMERO DI TELEFONO MOBILE.



La quota di partecipazione si potrà versare il giorno del corso.



L'associazione A giru a giru in Sardinia si riserva di cancellare l'evento, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti, qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti.



Il giorno venerdì 27 aprile 2018 si provvederà a confermare la partecipazione e fornire l'indirizzo esatto della sede del corso.



Per ogni informazione scrivete a agtsardinia@gmail.com oppure inviate un messaggio privato alla nostra pagina Facebook.

Per essere sempre aggiornati circa le nostre attività sociali soci e simpatizzanti possono iscriversi alla nostra newletter al seguente indirizzo https://tinyletter.com/agtsardinia oppure seguire la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/agtsardinia/





ORGANIZZAZIONE

Email: agtsardinia@ gmail .com

Tags