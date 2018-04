Trekking urbano nel cuore verde di Cagliari

Appuntamento nel quartiere di Castello , in Piazza indipendenza, alle ore 17.00 da dove partiremo per un trekking urbano in cui attraverseremo il cuore di Cagliari nelle zone di viale buon cammino, piazza Yenne, Piazza del Carmine, Via Roma e Via Sonnino fino ad arrivare al Parco delle Rimembranze alla scoperta di curiosità, alberi monumentali, specie esotiche ed il loro ruolo e significato nella storia della città.



Cagliari per la sua posizione geografica è stata, nel 800 e fino ai primi del 900, sito privilegiato di ambientamento e acclimatazione di specie esotiche originarie dall'Asia e dalle Americhe.



Questa particolarità, unita alle peculiarità del suo ambiente e clima, hanno reso le strade della nostra città un vero e proprio giardino botanico urbano.



Il percorso attraversa il cuore di Cagliari, partendo da Piazza Indipendenza in quartiere Castello prosegue per viale Buoncammino, i Giardini Pubblici, viale Regina Elena, piazza Ingrao, via Roma e via Sonnino fino al Parco delle Rimembranze per far scoprire la storia naturale di Cagliari.



Accompagnati da storie e curiosità degli angoli cittadini attraversati, guide professionistiche illustreranno la flora spontanea, il verde, gli alberi storici e monumentali e le specie esotiche ed il loro ruolo e significato nella storia della nostra città.



Il trekking urbano si concluderà verso le ore 19.30 circa con la tappa finale al Parco delle Rimembranze . Il percorso non presenta particolari difficoltà ed è di tipo turistico. Si consiglia l’uso dei mezzi pubblici (bus CTM) sia per raggiungere il luogo di partenza del trekking urbano e sia per il rientro alla propria abitazione.



Attrezzatura consigliata: Scarpe comode ed adatte ad una lunga camminata, sportive o da trekking leggere. Abbigliamento comodo e pratico, consigliati cappellino e occhiali da sole per le ore diurne e giubbino leggero per le ore serali. Facoltativi bastoncini da passeggio o da escursione con punta in gomma da strada o sterrato.



Fortemente consigliato avere con se una scorta di acqua (almeno 1 litro a persona).

Costo € 8 a persona (adulti ed adolescenti) € 3 per bambini al di sotto dei 13 anni I bambini sotto i 13 anni dovranno essere accompagnati da almeno 1 genitore o accompagnatore adulto a bambino e dovranno restare sotto costante controllo del genitore/accompagnatore.



Le guide si riservano di non accettare, a loro insidacabile giudizio, gruppi di minori non accompagnati da un numero sufficiente di adulti. Il costo di biglietti o ticket per parcheggio o uso di mezzi pubblici è a carico dei singoli partecipanti. Evento a numero chiuso. È obbligatoria la prenotazione entro il giorno precedente l’evento.



Massimo 20 posti o comunque in funzione della disponibilità delle guide.



L'evento è tenuta da Guide Ambientali Escursionistiche e Guide Turistiche regolarmente abilitate ed iscritte al Registro Regionale delle Professioni Turistiche.



Per informazioni e prenotazioni: via mail info.naturafototrekking@gmail.com attraverso il sito www.naturafototrekking.com messaggio Whatsapp 3464996107 (solo prenotazione)





ORGANIZZAZIONE

Sito internet: http://www.naturafototrekking.com

Email: info .naturafototrekking@ gmail .com

Telefoni: 3464996107

