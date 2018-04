Trek Tacchi D'ogliastra: Anello di Taccu Isara

Il nostro percorso ad anello ci consentirà di raggiungere la sommità del Tacco Isara, caratterizzato da ambienti e panorami molto diversi tra loro, ma tutti ugualmente affascinanti. Ampie distese rocciose, interrotte soltanto da erbe e arbusti scolpiti dal vento, si alternano a zone fittamente boscate, segno inequivocabile della presenza dell'acqua, dove ancora resistono i monumentali lecci.



E' il percorso dei contrasti, anche cromatici: il bianco del substrato carbonatico, le varie sfumature di verde della vegetazione e, soprattutto, il rosa carico dei fiori della peonia, la delicata arrosa de monti, che accompagnerà il nostro cammino.

Punti di notevole interesse sono la località Is Tostoinus, dove è presente un insediamento nuragico e dei cuiles ristrutturati, e il nuraghe Perdu Isu, situato su uno spuntone di roccia che domina la valle del Pardu.



Orari e punti d'incontro: -

ore 08:00 parcheggi ipermercato via G. Marconi, Quartu Sant'Elena;

- ore 09:30 chiosco-bar-paninoteca "Stazione Curcuda", Ulassai;

- ore 10:15 parco con zona attrezzata, Gairo Taquisara.



Lunghezza: circa 13 Km. Dislivello: circa 300 m. Difficoltà: E+ (escursionistico); percorso ad anello mediamente impegnativo, sono necessari allenamento alla camminata e una buona forma fisica. Tempo di percorrenza: rientro in giornata.



Equipaggiamento:

SCARPE DA TREKKING, zaino, abbigliamento "a strati", comodo e caldo, cappellino, PRANZO AL SACCO, snacks, frutta fresca o secca, acqua (2 litri).



PUNTI DI INTERESSE:

Insediamento Is Tostoinus, Peonie, nuraghe Perdu Isu Le escursioni sono condotte da guide regolarmente iscritte al Registro della Regione Sardegna e all'AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche).



ADESIONI ENTRO LUNEDI 23 APRILE

Info e prenotazioni: -mail a passulebiu@gmail.com; -cellulari: 3477607284 Viviana anche wapp (no Facebook)





