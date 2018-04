Spettacolo tratto dal romanzo Le cose che sono nell'aria alla Xmem di Cagliari

Sabato 28 aprile 2018 h. 17.30 Spazio Eventi I piano - Mediateca del Mediterraneo Sabato 28 aprile 2018 alle ore 17.30, l’Associazione Mamme e Papà Separati Sardegna, in collaborazione con la MEM - Mediateca del Mediterraneo, vi invita a trascorrere il pomeriggio in loro compagnia per la presentazione spettacolo del nuovo romanzo "Le cose che sono nell'aria" di Giampaolo Manca.



Fabio Marcello dialoga con l’autore, reading con canzoni e musiche, video e immagini, chitarra e voce solista Mauro Sollai, con la partecipazione di Antonella Piu.





Edito da La Zattera edizioni, pubblicato nel dicembre del 2017, il romanzo narra la storia di un giudice, Filippo Roversi che, in procinto di scrivere la sua ultima sentenza prima di lasciare la magistratura, ritorna al paese d'origine per ritrovare se stesso. Alla ricerca della verità nel processo, è assillato dal dolore a lungo nascosto che lo affligge e da l’aberrante tentazione di vendicare una tragica morte.



