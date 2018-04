Escursione al Parco del Montarbu a Seui

Barbagia: Margiani Pubusa a 1324 mt sarà la nostra meta, bianchi calcari, alte falesie e tacchi caratterizzano il percorso che si snoda all’interno dei 2800 ha del parco. Il bosco è una foresta di leccio, ma nel percorso troveremo il tasso, il carpino nero, gli agrifogli, i castagni e altre specie arbustive con la presenza di ciclamini, peonie e orchidee a rendere il contesto ancora più attraente.



Non è raro incontrare mufloni, cervi e daini e sono presenti anche l’aquila reale e l’avvoltoio degli agnelli.

Partiamo dalla meravigliosa cascata, di color bronzeo, di scala Middai a 930 mt.



Arrivati in cima consumeremo il nostro pasto tra scenari incontaminati e stupendi paesaggi, le cime più alte della Sardegna saranno di fronte a noi.



Il rientro sarà quasi interamente in discesa, nella parte terminale il sentiero costeggia il rio Ermolinus che nel suo scorrere crea delle vaschette di travertino e le sue acque cristalline, i colori degli alberi e i raggi del sole generano dei riflessi cromatici stupefacenti in un oasi di pace dal fascino fiabesco. L’escursione terminerà nel cantiere di Forestas.



SUGGERIMENTI

Abbigliamento comodo e confortevole, pantaloni lunghi, giacca a vento e scarpe da trekking. Adeguata riserva d'acqua. I partecipanti devono comunque avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione ed essere in buono stato di salute generale.



PROGRAMMA

ore 09.30: Raduno presso il rifornitore all’uscita di Seui - Lanusei;

ore 10.00: Avvio escursione.

ore 13.00: Pranzo al sacco.

ore 17.30: Fine escursione.

Il percorso è lungo circa 13 km e per le sue caratteristiche ha un grado di difficoltà medio-alto. Altitudine massima 1324 mt. Altitudine minima 870 mt. Dislivello 550 mt circa. La quota di adesione è di € 15,00 e comprende il servizio di accompagnamento con Guide iscritte all'albo ed assicurazione.





ORGANIZZAZIONE

associazione Bentu Estu

Telefoni: Nino 3403519925 Luciana 3479567930 Mail: ass.bentuestu@gmail.com

