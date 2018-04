Ussana: Re•Union

Dopo oltre un anno e mezzo, SinaPsy Sardigna ritorna nella scena underground psichedelica sarda. Il termine RE•UNION rappresenta lo spirito stesso della festa: ri•unione, ri•incontro, con Mamma Sardigna e con noi medesimi. La musica farà come sempre da collante e da ispiratrice: ci accompagnerà in questo viaggio celebrativo dove ci ritroveremo e ci rincontreremo.



La location sarà Campidarte ad Ussana (CA), nota ad alcuni di voi per aver ospitato eventi diversi, con cui condividiamo i valori del progetto e la resistenza nel territorio attraverso varie rappresentazioni dell'Arte.

Questo evento nasce dal basso, lontano da ogni ottica capitalistica legata all'organizzazione di party.



L'intenzione è quella di creare sempre più spesso luoghi spazio-temporali nell'isola in cui ci si possa sentire a casa e in cui si possa celebrare la diversità come ricchezza e non come limite o minaccia. Se ti riconosci nelle righe soprastanti, ti aspettiamo nel dancefloor.

PSY BAR (a prezzi popolari)

ZONA CHILL-OUT

MARKET AREA per bancarelle ed esposizioni d'arte.



Per info, idee e proposte: chamnekart55@gmail.com (scrivi già piccola presentazione tua e di cosa vendi/esponi nella prima mail)



INGRESSO 5€ prima di mezzanotte 8€ da mezzanotte in poi

**La quota d'ingresso serve solamente a coprire i costi dell'evento nell'ottica di creare un fondo cassa per l'organizzazione di eventi futuri.



Rispetta la LOCATION che ci ospita

Rispetta la NATURA che ci circonda



È un evento autogestito quindi aiuta a far rispettare queste REGOLE. La buona riuscita dell'evento dipende anche da TE.



COME ARRIVARE:

DA NUORO\SASSARI\ORISTANO Percorri la 131 direzione Cagliari. Prendi l'uscita SS128 verso Monastir\San Sperate. Alla rotonda prendi la quinta uscita e continua per 2.7km. Poi gira a destra (segui cartello "Campidarte") e prosegui su fino ad arrivare ai parcheggi.



DA CAGLIARI Percorri la 131 direzione Sassari\Oristano\Nuoro. Prendi l'uscita SS128 direzione Senorbì\Isili. Alla rotonda continua dritto sempre sulla SS128 (Centrale Sarda) per 2.7km. Poi gira a destra (segui cartello "Campidarte") e prosegui su fino ad arrivare ai parcheggi.



COI MEZZI Controlla i pullman da CAGLIARI verso USSANA. http://www.arstspa.info/113.pdf

Oppure cerca un passaggio pubblicando un post nel muro dell'evento.





ORGANIZZAZIONE

SinaPsy Sardigna

