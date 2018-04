Marco Bovi Trio Special Guest Eloisa Atti al Vinvoglio di Cagliari

Marco Bovi Si avvicina al jazz da autodidatta perfezionandosi in seguito con Antonio Cavicchi e Agostino Di Giorgio. Durante il 1995-96 partecipa a tours italiani con diversi artisti tra cui Tony Scott, Jimmy Owens e Joy Garrison.



Nel 1997-98 frequenta i seminari di jazz tenuti da Barry Harris al conservatorio dell’Aja. Dal 1999 collabora stabilmente con Gaetano Riccobono con il quale registra nel 2000 il cd “Along The Sun” ( Philology) e suona in numerose rassegne e festivals tra cui Sicilia 2000 “Il Mito”, Festival di Mori, Palermo di scena 2001, Jazz Al Filarmonico 2005 di Verona.

Dal 2001 suona nel quintetto Smell Quintet insieme a Michele Vignali, Nico Menci, Paolo Benedettini e Gianni Cazzola partecipando a importanti rassegne e festivals tra cui Nuoro Jazz 2003, Ancona Jazz 2006, Festival Internazionale di Torino 2006. Con il quintetto registra nel 2005 il cd “Too Close For Comfort” (Artesuono).



Nel 2003-04 suona insieme a Pippo Guarnera e James Thompson nella band di Vince Vallicelli (Wine & Soul Blues Festival 2003 di Agrigento, Rockin’ Blues Festival 2003 di Treviso, Trasimeno Blues Festival, Colle Olivo Blues Festival), con loro registra il cd “New Blues”. Con il quartetto di Valerio Pontrandolfo, insieme a Bobby Durham suona in rassegne tra cui Mo Jazz Festival 2003,... Collabora con numerosi musicisti tra cui Renato Chicco, Carlo Atti, Piero Odorici, Tom Kirkpatrick, Gilbert Rovere, Marco Tamburini,Steve Gut, Francesco Bearzatti, Danilo Memoli, Andrea Pozza, Aldo Zunino, Stefano Senni, Massimo Chiarella, Rossano Sportiello, Barend Middelhoff, Alfredo Ferrario... E` inoltre presente come ospite in diversi cd tra i quali “Licaones Party” (Azzurra) del gruppo Licaones,il cd “Daunbailo`” (Storie di note) del gruppo Daunbailo`, “Let Me Tell You...” (Wide Sound) del quartetto di Rita Cervellati... Nel 2004 suona nel gruppo di Vinicio Capossela... Con il gruppo swing “The Good Fellas” nel 2005 suona in diversi festivals tra cui “Umbria Jazz” e “Carmagnola Jazz Festival”... Ha suonato con i piu' grandi jazzisti italiani e non (Tony Scott, Jimmy Owens, Joy Garrison, Piero Odorici, Carlo Atti, Tom Kirkpatrick, Gilbert Rovere, Marco Tamburini, Steve Gut, svariati tours con Vinicio Capossela, The Good Fellas [innumerevoli Festival, Cochi e Renato tours], ecc.).



Eloisa Atti inizia la sua attività col prestigioso Piccolo Coro dell'Antoniano , diretto da Mariele Ventre, grazie al quale dalla più tenera età conosce l'esperienza del palco, della televisione, della sala d'incisione e delle tournée in Italia e all'estero, partecipando a sei edizioni del festival internazionale dello "Zecchino d'Oro" e al film "Dancing Paradise" di Pupi Avati. Figlia del poeta bolognese Luciano Atti, da bambina riscuote un discreto successo tra gli appassionati della musica tradizionale bolognese comparendo in diverse trasmissioni della rete "Videobologna" dove canta in dialetto assieme ad Agostino Sassi.



Nella sua formazione, oltre all'ascolto attento e appassionato dei dischi - da lei stessa indicati come i maestri che ha frequentato con più assiduità - vi sono lo studio del violino presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, le lezioni con la cantante di Chicago Laverne Jackson e in seguito con Luisa Lodi, Beatrice Sarti e Paola Matarrese, il diploma di formazione superiore in canto jazz presso il Conservatorio A. Buzzolla di Adria, la partecipazione a diversi workshop di artisti come Barry Harris, Dena De Rose, Bob Stoloff, Rachel Gould, Mark Murphy, Jay Clayton, Luciana Souza, Steve Gut, Barbara Casini. Ha esperienze live significative e durature come interprete e come compositrice con Sur, Eloisa Atti Jazz Quintet, Caputolindo, Hammond Bandits, Acerocielo e con il duo più che decennale con il chitarrista Marco Bovi, col quale ha inciso tre dischi. Ha alle spalle collaborazioni con artisti quali Jimmy Villotti, Patrizia Laquidara, Mirco Mariani, Fabio Morgera, Enrico Farnedi. Partecipa in studio a progetti originali di Sacri Cuori, Francesco Giampaoli, Giacomo Toni, DJ Farrapo, Riccardo Lolli, Mara Luzietti, Daunbailò, Internote. Ha fatto parte stabilmente di spettacoli teatrali e televisivi, come "Mai dire Martedì", il "Nuzzo Di Biase Show" con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, "Tutti Maracani" di Jimmy Villotti, L'Antropofono" di Matteo Belli. Dopo la realizzazione di due album con i "Sur" assieme a Francesco Giampaoli - "Sur" e "Il Limite" - viene pubblicato a suo nome "Penelope", con la produzione artistica di Francesco Giampaoli (Brutture Moderne), da lei interamente ideato e composto.



La collaborazione di vecchia data con Matteo Raggi (sax tenore) e Davide Brillante (chitarra), con i quali ha presentato nel tempo diversi progetti tutti dedicati alla figura di Billie Holiday ha portato alla realizzazione dell'album "Everything Happens for the Best" (Alman Music 2017).



E' stata direttrice artistica della XVI edizione del festival Zola Jazz & Wine. Band: Eloisa Atti: Voce e Ukulele Marco Bovi: Chitarra Emiliano Pintori: Hammond Vittorio Sicbaldi: Batteria



Info e prenotazioni: 070.2042094 328.3592877 vinvogliojazzclub@gmail.com http://vinvoglio.wix.com/vinvogliojazzclub



Testo e immagini rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

Associazioni "Blues Marty" e "In Su Antas"

Sito internet: http://www.bluesmartylovewriting.wordpress.com

Email: mloraimeli@ gmail .com

Telefoni: 3737227697

Tags