Le Belle Canzoni degli Anni '60 e '70 con il duo MaBaa

La sede culturale Hermaea Archeologia e Arte torna con una nuova serata musicale intitolata "Le Belle Canzoni degli Anni '60-'70" a cura del duetto MaBaa.



Il "Duo MaBaa" è composto da Massimo Iguera e Barbara Mostallino, due artisti con esperienze e stili diversi che hanno deciso di unire la chitarra acustica ad una voce lirica.



Gli artisti si esibiranno in un concerto a base di musica Pop-Melody, Domenica 22 Aprile alle ore 19:00 in via Santa Maria Chiara 24/A, Pirri (CA).





L'ingresso per i non tesserati è di 5€, per i tesserati è di 3€. Sono gradite prenotazioni.



* *Ogni qual volta si effettua una prenotazione, sarà riservato un posto (per prenotare bisogna fornire nome, cognome e il numero dei posti).



Chi non prenoterà non potrà sedersi nei posti con il cartellino “RISERVATO”, ma nei restanti posti liberi.





ORGANIZZAZIONE

Hermaea Archeologia e Arte

Sito internet: http://www.hermaea.eu

Email: hermaeasnc@ gmail .com

Telefoni: 3924471378

