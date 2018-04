Sagra de S'Antunna 2018 a Norbello

Il 28 e il 29 Aprile, a Norbello, prende avvio la Sagra de S’Antunna , giunta alla sue tredicesima edizione. Una manifestazione che, di anno in anno, cresce e si perfeziona per proporre eventi per grandi e piccini.



Anche quest’anno, la sagra si articolerà in due giornate che vedranno il coinvolgimento di tutta la comunità ; dai grandi ai piccini, il piccolo borgo del Guilcier sarà teatro di eventi sportivi e altri dal gusto più tradizionale, tutto accompagnato dalla nostra inconfondibile e unica enogastronomia.





Di seguito il programma dettagliato delle due giornate:



28.04.2018

- h 10.00 – Parco Sportivo: Manifestazione sportiva "Giocare lo Sport" a cura del Guilcier Team;

- h 15.30 – Piazza del Monumento: Esibizione “Tennistavolo in Piazza”;

- h 16.00 – Piazza del Monumento: Rassegna vini;

- h 17.30 – Piazza del Monumento: “Norbello in VERSI” – Il Paese legge i suoi poeti, a cura di Paolo Floris

- h 19.00 – Piazza del Monumento: “In te Unde de Faber” – Sulle rotte di De Andrè da Carloforte a Genova passando per i Monti di Mola

- h 20.00 – Piazza del Monumento: Apericena



29.04.2018

- h 10.00 – Parco Comunale: Esibizione Pariglie Norbello. Ghilarza, Abbasanta, Omodeo, Fonni, Ittiri, Oristano 1, Oristano 2, a cura dell’Associazione Ippica Norbellese;

- h 12.00 – Museo dell’Immagine e del Design Interattivo (M.I.D.I.): Cerimonia di gemellaggio Associazione Micologica Norbellese e Associazione Micologica Arborea;

- h 12.30 – Piazza del Monumento: pranzo su prenotazione (contatti: 3334842532 – 3663266618);

- h 14.30 – Piazza del Monumento: Gruppo Musicale con Alessandro Oppo all’organetto e Nicolò Cau alla trunfa;

- h 15.30: Sfilata e esibizione Maschere Tradizionali della Sardegna. Partecipano: “Mamuthones e Issohadores” dell’Ass.ne Pro Loco di Mamoiada, “Su Corongiaiu” di Laconi, “S’Intibidu” di Ardauli;

- h 18.00: Serata Musicale con Davide Caddeo (fisarmonica e organetto), Sandro Puddu (chitarra) e con le voci di Gianni Denanni e Franco Figos);

- h 18.30 – Piazza del Monumento: degustazione di piatti a base di funghi

- h 10.00 & h 18.00: Trenino Turistico alla scoperta del borgo di Norbello a cura di Visit Norbello;

- h 15.00-18.00: Animazione bimbi in piazza del Popolo.



Per info e prenotazioni: Pro Loco Norbello 3334842532 – 3663266618





ORGANIZZAZIONE

Pro Loco Norbello

Sito internet: http://www.proloconorbello.it/

Email: norbelloproloco@ tiscali .it

Telefoni: 3334842532 – 3663266618

